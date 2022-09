The Karate Kid tendrá una nueva película en 2024

Ahora que estamos con el ánimo de Karate elevado, cortesía de la temporada más reciente de Cobra Kai, parece que Sony reveló sus planes para una nueva entrega de la franquicia. Esta semana el estudio reveló su calendario de películas para los próximos dos años y, vaya sorpresa, entre la selección está un nuevo filme de The Karate Kid, con fecha para 2024.

Los detalles de esta nueva película son casi inexistentes, además de que el título es Karate Kid, insinuando que no tienen planes de continuar con el remake protagonizado por Jackie Chan y Jaden Smith.

No sorprende que Sony quiera aprovechar sus derechos de la franquicia. La serie de Netflix ha probado ser un éxito, trayendo a los fans una combinación de nostalgia con drama adolescente. En su quinta temporada, el show sigue trayendo nuevos personajes del pasado de la franquicia. Dicho esto, sorprendería que la cinta utilizara a alguno de los dos actores principales de Cobra Kai, Ralph Macchio (Daniel LaRusso) o William Zabka (Johnny Lawrence).

La trilogía original de Karate Kid es considerada como uno de los mejores filmes de los años ochenta. La primera película inmortalizo la patada voladora y de paso al personaje de Pat Morita como Miyagi Sensei (Morita, de hecho, recibió una nominación a los premios Óscar como mejor actor de reparto).

Por desgracia, los intentos de revivir la franquicia en la pantalla grande han sido menos exitosos. En 1994 se intentó hacer un reinicio con The Next Karate Kid, protagonizada por Hilary Swank. Luego en 2010 se intentó contar la historia original de nuevo, esta vez cambiando la fórmula con un emigrante americano viviendo en China y aprendiendo Kung Fu (sí, en esta película no se le enseña karate al Karate Kid… por razones que no podemos explicar).

Además de este anuncio, Sony también anunció que la película de Kraven el cazador se mueve para octubre 6 de 2023, así como la película de Madame Web, que ahora se estrenará el 16 de febrero de 2024.

Imágenes: Sony Pictures