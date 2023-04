¿La mejor de la trilogía? Esto dicen las primeras impresiones de ‘Guardianes de la Galaxia Voy 3’

La fase 5 del Universo cinematográfico de Marvel ha sido algo decepcionante hasta el momento. Sin embargo, dentro de tan solo dos semanas tenemos otra de las películas más esperadas del MCU: de ‘Guardianes de la Galaxia Voy 3’. La cinta no solo es la tercera parte de una saga que ha probado sorprender a la mayoría (¿recuerdan cuando muchos dudaban si los Guardianes serían material para generar taquilla?), además de ser la despedida al equipo actual de personajes y su director James Gunn (que después del filme tiene un contrato exclusivo con Marvel).

Faltan algunos días para que las primeras reseñas de ‘Guardianes de la Galaxia Voy 3’ y un poco más para poder publicar los primeros spoilers del filme. Sin embargo, algunos afortunados ya tuvieron acceso a una función de prensa anticipada de la cinta. Y para nuestra fortuna no hay nada ilegal en compartir ‘primeras impresiones’. Así que en ENTER.CO hemos escogido algunas de nuestras favoritas para que vayas alimentando la nave de la emoción.

¿Pero qué están diciendo las primeras impresiones? Bueno, parece que la película cumple con lo prometido y es tan emocional como anticipaban los primeros adelantos. La mayoría de los mensajes en redes coinciden en describir el filme como una ‘despedida’ emotiva para el equipo y algunos van tan lejos como para llamar a la película la mejor de las tres partes.

«Esta película… mi corazón está lleno y roto al mismo tiempo, fue MUCHO para procesar, una historia muy compleja pero me dejó sintiéndome increíble».

This movie… my heart is full and broken at the same time, it was a LOT to process, a very complex story but it left me feeling awesome #GotGVol3 #GuardiansOfTheGalaxyVol3 pic.twitter.com/ANahOaLlgk

«Guardians of the Galaxy Vol 3 es un final brillante para una trilogía brillante. Es muy divertida, emotiva y todo el mundo tiene su momento destacado. Will Poulter’s Warlock es una excelente adición, pero el enfoque está en contar un final satisfactorio para los Guardianes. Los voy a extrañar».

Guardians of the Galaxy Vol 3 is a brilliant end to a brilliant trilogy. It’s very funny, emotional and everybody gets their stand-out moment. Will Poulter’s Warlock is a terrific addition, yet the focus is rightly on telling a satisfying end for the Guardians. Gonna miss them. pic.twitter.com/ot6L67Q9Cf

Después de verla dos veces, puedo decir con seguridad que #GuardiansOfTheGalaxyVol3 completa la trilogía perfecta de MCU. Es desgarradora e hilarante y me ha encantado este equipo desde el primer ooga shaka. Un bombazo durante 10 años 👏

After seeing it twice I can safely say #GuardiansOfTheGalaxyVol3 completes the perfect MCU trilogy.

It’s heartbreaking and hilarious and I’ve loved this team from the first ooga shaka. A blast for 10 years 👏

— Emil Franchi (@emil_franchi) April 22, 2023