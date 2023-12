La Casa del Dragon tendrá, al menos, dos temporadas más en HBO Max

Este primer fin de semana de diciembre tuvimos una primera mirada a la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’. La serie spinoff de ‘Game of Thrones’ es uno de los shows más esperados de 2024 y ha logrado superar el mal sabor de boca que para muchos dejó la conclusión del show original. Por supuesto, ahora que tenemos un nuevo show favorito la pregunta más importante es cuántos capítulos más tendremos antes de que termine y tengamos que buscar otra fantasía oscura con traiciones, dragones y caballeros: la respuesta es que tendremos al menos tres o cuatro temporadas de ‘La Casa del Dragón’.

La fuente de esta revelación es el mismo George R.R. Martin, autor de la saga Canción de Fuego Y hielo (en la que está inspirada la franquicia de ‘Game of Thrones’). A través de un nuevo post en su blog Martin reaccionó a la nueva tanda de noticias del show de HBO Max, del que sirve como guionista y productor. De acuerdo con el autor en viaje reciente a Londres estuvo reunido dos días en una habitación y pasó todo el tiempo hablando “de la tercera y cuarta temporada de ‘La Casa del Dragón’.

Aunque una tercera y cuarta temporada de ‘La Casa del Dragón’ no han sido aprobadas de manera oficial, no sorprende que en estos momentos el estudio ya esté comenzando a planear cómo acercarse a una conclusión del show. También parece poco probable que HBO Max no apruebe más temporadas del show, considerando que se trata de una de sus producciones originales más populares de la plataforma de streaming.

Lo que no queda tan claro es si ‘La Casa del Dragón’ tendrá tan solo 4 temporadas. La serie está inspirada en una historia de Martin con el mismo nombre que también narra la guerra civil entre la casa Targaryen. Sin embargo, en lo que a eventos e historia corresponde hay mucho menos material. La primera temporada ya cubrió algunos de los eventos más importantes y considerando lo que vimos en el tráiler la segunda temporada puede cubrir la primera mitad de todos los eventos.

La visita de Martin no solo fue de trabajo. El escritor también tuvo la oportunidad de ver los dos primeros capítulos de la segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’ y, desde ya, anticipó a los fans que no están preparados para lo que se viene:

“Por supuesto, no soy nada objetivo cuando hablo de algo basado en mi propio trabajo… pero debo decir que pensé que ambos episodios fueron simplemente geniales. (Y aún no han terminado). Oscuro, fíjate. Muy oscuro. Quizás te hagan llorar. (Yo no lloré, pero uno de mis amigos sí). Potente, emocional, desgarradora, desgarradora. Justo el tipo de cosas que me gustan. (¿Qué puedo decir? Me destetaron con Shakespeare y lo que más me encantan son las tragedias y las obras de historia)”.

La segunda temporada de ‘La Casa del Dragón’ tiene programado su estreno en 2024, aunque por ahora una fecha exacta para su estreno no ha sido publicada.

Imágenes: HBO Max.