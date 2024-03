Japón ya creó su primera IA para recomendar mangas´: conoce a Deai Books

La inteligencia artificial definitivamente está aquí para reemplazarnos… incluyendo nuestra única tarea de recomendar manga a ese amigo que jamás sigue nuestras recomendaciones. Shueshia, la compañía editorial detrás de las revistas de manga más populares de Japón (y el hogar de algunas de las historias más emblemáticas del género como ‘One Piece’ o ‘Dragon Ball Z’) anunció esta semana Deai Books: una IA con la única misión de recomendar mangas a aquellos que estén buscando el siguiente manga que iniciar.

Por ahora la IA solo estará disponible en Japón, pero la idea es bastante sencilla: el personaje de la bibliotecaria Aihari Pitari conversará contigo y después de algunas preguntas o intercambios te realizará una recomendación para leer entre más de 5.000 mangas disponibles. Por supuesto los títulos recomendados pertenecen a Shueshia, pero aún así se trata de una librería importante de mangas de los cuales sacar una recomendación. Aunque la compañía no ha entregado mayores detalles, capturas de pantalla parecen indicar que Deai Books funcionará como la mayoría de IA’s Generativas (ChatGPT, por ejemplo) teniendo la capacidad de entender contexto y a partir de las palabras ingresadas crear respuestas con coherencia.

El personaje de Aihari Pitari fue diseñado por Yokokari Mengo (la artista detrás de ‘Oshi no Ko’) mientras que la voz del personaje es de Miku Ito (Miku en 5-toubun no Hanayome).

Todo parece indicar que el servicio será gratuito, con la posibilidad de que después de la recomendación los usuarios encuentren tiendas virtuales en las que puedan adquirir copias o ediciones de estos títulos. Deai Books será lanzada el próximo 25 de abril.

El uso de IA no es particularmente nuevo, así como tampoco es el uso de avatares anime combinados a tecnología para invitar a las personas a consumir más. De hecho, desde que la IA generativa comenzó a tomarse el mundo parecía lógico que Japón, hogar de las Vtubers y de Hatsune Miku, fuera uno de los primeros en utilizar el concepto para ofrecer nuevos servicios a sus clientes otakus.

Por supuesto, la verdadera pregunta es qué tan avanzada será la IA para realizar recomendaciones que vayan más allá de ciertos géneros o que en verdad se sientan personalizadas. Solo tienes que googlear ‘recomiéndame un anime’ para encontrarte con decenas de páginas que ofrecen un servicio similar. La mayoría de ellas suelen pedirte una lista de shows que te hayan gustado o el género que deseas ver y luego realizan sugerencias basadas en etiquetas de género o de temas.

Por supuesto, cualquier fan del anime sabe que recomendar una serie no es tan fácil. No puedes simplemente recomendar One Piece a cualquier persona que le guste el shonen (puede que no esté detrás de una serie tan larga o que disfrute un poco más de violencia o gore), así como es un error recomendar ‘Nana’ a alguien que vio Kaguya Sama y quiere otra serie romántica. El tipo de historia, la duración, el estilo de animación, otros animes que hayan gustado antes o incluso el estado de ánimo. Esperamos que Deai Books sea algo mejor que un quiz de Buzfeed con una chica anime de portada.

Imágenes: Shueshia