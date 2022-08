House of the Dragon ya tiene aprobada una segunda temporada

Un episodio después y HBO Max ya está segura de que quiere una segunda temporada de House of the Dragon. A través de la cuenta oficial del nuevo show se anunció que la serie ha sido renovada para una nueva tanda de capítulos.

Esta es una de esas renovaciones récords que sorprende… al mismo tiempo que no lo hace. Por un lado, el show fue una de las tendencias de este fin de semana, recordándonos el pico de popularidad que tuvo en su momento Game of Thrones. De hecho, durante el mismo estreno de la serie la plataforma de HBO Max colapsó y estuvo fuera de servicio o presentó intermitencia, con problemas en la calidad del servicio extendiéndose hasta el lunes y martes de esta semana.

Por otro lado una renovación tan temprano es una apuesta bastante arriesgada por parte del estudio. La razón por la que a la serie le puede estar yendo tan bien puede estar en el interés inicial del primer spin off de Game of Thrones, no necesariamente en su intención de verla. De hecho, la mayoría de las primeras reseñas se han mostrado bastante reservadas al momento de garantizar que House of the Dragon podrá ser un éxito de la misma escala que en su momento fue Game of Thrones.

House of the Dragon tendrá un total de 10 capítulos, por lo que el show nos acompañará hasta casi finales de 2022. Tendremos que esperar un poco más para ver si el fuego del dragón no se agota o si el final de la primera temporada del show triunfa en dejarnos enganchados (como la primera temporada de Game of Thrones) o sin ganas de volver a confiar en un show (como la última temporada de Game of Thrones).

