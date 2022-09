Genshin Impact recibirá un anime de Ufotable

Era cuestión de tiempo. Holoverse, el desarrollador detrás de Genshin Impact, anunció que su juego más famoso recibirá una serie anime. Puedes ver el primer teaser/tráiler al inicio de esta nota.

Hay varios detalles interesantes del proyecto. El más importante vendría a ser el estudio seleccionado: Ufotable. La compañía es la responsable por series como el anime y películas más recientes de Fate (Unlimited Bladeworks, Zero, etc) y no poco menos importante el fenómeno global que fue Kimetsu no Yaiba/Demon Slayer. Los animes antes mencionados son favoritos de los fans por el nivel de animación que tienen, especialmente en los combates que tiene un sello único del estudio.

El primer tráiler nos muestra a los dos protagonistas de Genshin Impact, Lumine y Aether. Es una propuesta interesante, considerando que la misma premisa del juego (y la manera en la que justifica la elección del sexo del protagonista) está en que el uno está en búsqueda de su hermano gemelo perdido. Es probable que el anime divida la perspectiva contando la historia de cada uno, al mismo tiempo que también reparte el elenco de compañeros de cada aventura.

Por ahora lo máximo que podemos hacer es crear muchas suposiciones. El anuncio no entregó mayores detalles de cuándo podemos esperar el anime, si se tratará de una versión solo para web o por streaming o qué actores de voz están involucrados, entre otros detalles. Ni siquiera conocemos el nombre del anime, al que solo se refieren como “Lanzamiento del proyecto a largo plazo: tráiler conceptual”.

Por supuesto, esto significa que puede tomar bastante tiempo para que veamos el anime. No es que Genshin tenga mucha prisa. Dos años después, el juego sigue siendo extremadamente popular. La serie seguramente servirá para enganchar a más personas a su mundo… o que realicemos más preguntas incomodas sobre algunas de las decisiones detrás del juego.

Puedes jugar Genshin Impact en dispositivos iOS, Android, PS4/5 y Windows, con un porte para la Nintendo Switch en el futuro.

Imágenes: captura de pantalla