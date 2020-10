¿Qué es ‘Genshin Impact’ y por qué se está hablando de él?

No te sorprendas si, en un par de semanas, todo lo que comienzas a ver en Twitch, redes sociales o incluso las invitaciones de tus amigos es ‘Genshin Impact’. El nuevo juego free to play, ha estado disponible desde las primeras semanas de septiembre, pero en las últimas semanas ha tomado un impulso inesperado. En caso de que te estés preguntando si vale la pena jugarlo o incluso qué es, en ENTER.CO preparamos esta guía corta para explicarte sobre el ‘Breath of the Wild gratuito’.

¿Qué es ‘Genshin Impact’?

Es un juego de tipo RPG de mundo abierto. Esto quiere decir que los jugadores no están limitados por una historia, sino que pueden recorrer su mundo de la manera en la que lo deseen. Como la mayoría de estos juegos, la meta es crear un grupo compuesto por 4 personajes para completar misiones. Su sistema de combate es muy similar al de títulos como los de la franquicia de ‘Tales’, con batallas en tiempo real que están apoyadas en un sistema de combos, habilidades y afinidades de ciertos elementos.

Es gratis ¿cierto?

Sí. La principal razón por la que el juego está tomando tanta atención es que es 100% gratuito. Por supuesto, tiene elementos que apoyan micro transacciones con dinero real. Pero estos elementos en comparación con la escala y capacidad de lo que puedes hacer, significan que puedes explorar su mundo entero sin jamás necesitar gastar un solo peso.

¿Pero sí tiene micro transacciones?

Sí. La razón es que los héroes y armas que puedes invocar necesitan una moneda que puede ser obtenida en el juego, pero que requiere de algo de grinding. En cambio, puedes pagar por obtener invocaciones adicionales, de manera que obtengas el personaje exacto que quieres que se una a tu grupo. Así que sus micro transacciones están muy vinculadas a las mecánicas de tipo gacha.

¿Dónde lo puedo jugar?

Genshin Impact’ está disponible en la tienda de Apple, Android, PC y PS4. Hay un porte del juego para la Nintendo Switch en camino, mientras que por ahora no hay conversaciones para su llegada a Xbox.

¿Es posible jugar con otras personas?

Sí, pero primero debes alcanzar el nivel 16 para obtener esta opción.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para jugarlo?

PC

Sistema operativo: Windows 7 SP1 64 bits, Windows 8.1 64 bits o Windows 10 64 bits.

Procesador: Intel Core i5 o similar.

Memoria RAM: 8 GB.

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GT 1030,

Versión de DirectX: DirectX 11.

Almacenamiento: 30 GB de espacio de almacenamiento.

Android

Procesador: Qualcomm Snapdragon 845 o similares

RAM: 4 GB o más

Sistema operativo recomendado: Android 8.1 o superior.

iOS

Versión de iOS: 9 o superior.

Dispositivos compatibles: iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (1st generation), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (segunda generación). Puedes consular la información sobre compatibilidad con dispositivos iPad en la tienda de Apple.

Almacenamiento: 8 GB de espacio de almacenamiento.

¿Por qué lo están comparando con ‘Breath of The Wild’?

‘Genshin Impact’ ha sido descrito como el ‘Breath of the Wild’ anime. Una comparación que es usada, tanto para descubrir sus elementos más positivos, como para levantar polémica sobre un posible caso de plagio. El juego, en efecto, ofrece total libertad de exploración a los jugadores, permitiéndoles escalar muros (con un sistema de resistencia similar al de ‘BOTW’), recolectar recursos, nadar, correr, etc. Su mundo también comparte muchos elementos estéticos con el título de Nintendo.

Sin embargo, la mayor diferencia se encuentra en los sistemas de combate y de equipo. ‘Genshin Impact’ cuenta con un sistema de reclutamiento que te permite escoger los personajes con los que completarás tu aventura. También pone mucha importancia en otros sistemas como es el de la cocina, obtener energía para el uso de habilidades, entre otras cosas.

¿Me debería interesar?

Pues… en primer lugar es gratis, así que realmente no tienes nada que perder. En PC incluso no necesitas una cuenta de correo, en caso de que temas convertir tu email en la carnada de spamers. Pero, fuera de estos elementos, se trata de un juego honestamente entretenido. Si eres un fanático de los JRPG, puede ser el título que atrape tu atención mientras que otros andan desconfiando en ‘Among Us’ o atravesando el infierno en ‘Hades’.

