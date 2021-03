‘Falcon y el Soldado del Invierno’ no tienen programada temporada 2

‘Falcon y el Soldado del invierno’ solo nos acompañará por seis episodios. Así que aconsejamos que no se acostumbren mucho al show, no solo por su duración, sino porque por ahora no hay planes para una temporada 2 de la serie.

La conversación se está dando desde que finalizó ‘WandaVision’. Considerando la popularidad del show, la pregunta inmediata a su conclusión fue: cuándo podríamos ver de nuevo a la Bruja Escarlata y Vision. Pero, inicialmente, Marvel Studios pareció concebir estas historias como productos de una sola temporada, no franquicias que pudiera extender en múltiples relatos como fue el caso de ‘The Mandalorian’. Kevin Feige, cabeza de Marvel Studios, confirmó que por ahora la situación es la misma para ‘Falcon y el Soldado del invierno: no hay planes para una segunda temporada.

La respuesta es una confirmación a algunas ideas que ya había compartido antes el jefe de Marvel Studios. En una entrevista anterior ya había sugerido que las historias del MCU para Disney+ no eran concebidas con la misma lógica que una serie para TV, sino casi como mini series de una sola temporada.

«Es una pregunta divertida y es una que obviamente nos hacen mucho más en la televisión porque la gente espera que sea como lo que la gente conoce de siempre», dijo Feige. «Realmente lo enfocamos como lo hacemos con las películas… si pudiéramos hacer otra, ciertamente hay ideas. La pequeña diferencia, por supuesto… como con WandaVision, realmente estas historias se turnarán entre las series de Disney + y las películas… a veces será una temporada 2, a veces será una sola temporada».

Lo cierto es que, en tiempos, muchas de estas series recibirán una suerte de ‘segunda temporada’ con su participación en películas. Por ejemplo, la Bruja Escarlata aparecerá en ‘Dr. Strange and the Multiverse of Madness’. La película tiene programado su estreno en marzo de 2022, es decir dentro de un año. Si en un año efectivamente recibimos el estreno del filme. Lo que en cierto lugar remplazaría la necesidad de una segunda temporada.

Feige también afirmó que estas series permitirán explorar algunas facetas de estos personajes que no hemos podido ver en la pantalla grande. Por ejemplo, «Es un hombre, y es un hombre afroamericano», dijo Feige, enfatizando que no es un dios del trueno ni un rey. «Tiene experiencia en el ejército, tiene experiencia en la consejería de duelo con soldados con TEPT. Así es como Steve Rogers desarrolló inicialmente esta amistad con él. Lo bueno del cambio a la versión larga de Disney Plus es que podemos ver mucho más de estos personajes «.

Imágenes: Disney+