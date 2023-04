Explicando la nueva cronología de Star Wars: de Dawn of Jedi a New Jedi Order

Que sea festivo no es la única razón para festejar. Este 7 de abril también resulta ser Star Wars Celebration Day, lo que significan decenas de anuncios y actualizaciones sobre este universo en una Galaxia muy, muy lejana. Y entre la nueva tanda de noticias que recibimos está una nueva película enfocada en Rei, el primer tráiler de Ahsoka y dos nuevas películas. Pero quizás el anuncio más importante del día es la nueva cronología de Star Wars que les dará nombre a las diferentes eras de este mundo y, más importante, es clave para entender algunas de las futuras producciones de Lucasfilm.

Las nueva cronología de Star Wars está conformada por nueve ‘eras’: Dawn of the Jedi, the Old Republic, New High Republic, Fall of the Jedi, Reign of the Empire, Age of Rebelion, The New Republic, Rise of the First Order y New Jedi Order.

Para aquellos que estén un poco confusos sobre qué ocurre en cada una de estas eras, en ENTER.CO hemos preparado una corta guía para explicar algunos de los eventos y películas que sirven como guía en la nueva cronología de Star Wars: de Dawn of Jedi a New Jedi Order.

Dawn of Jedi

El amanecer de los Jedi (que sería la traducción al español) servirá como el primer capítulo en la orden de guerreros del universo de Star Wars. Explicará el origen del primer Jedi y tendrá lugar 25.000 años antes de la trilogía original de películas. El primer proyecto de esta fase es una película sin nombre que será dirigida por James Mangold (Logan, Indiana Jones and the Dial of Destiny) que ha sido descrita como una ‘épica bíblica’.

The Old Republic

Los eventos en esta fase ocurren miles de años antes de los eventos de la trilogía original de películas y es la era que marca el inicio de una serie de guerras galácticas que continuarán marcando el balance de la fuerza durante los siguientes años. Algunos de los eventos de The Old Republic que están dentro del canon son los juegos de ‘Knights of the Old Republic’ y el MMO de ‘The Old Republic’. Esta era fue caracterizada por ser el inicio del conflicto entre los mandalorianos y los Jedi, el punto más alto de poder de los Sith hasta el Imperio.

La ‘Vieja República’ termina con la aniquilación de los Sith (sabemos que un maestro sobrevivió), la caída de la vieja república y la formación de la orden de los Jedi.

New High Republic

Esta es considerada como la era dorada de los Jedi. Después de aniquilar a los Sith los Jedi se convierten en la fuerza más poderosa de la Galaxia y durante siglos se dedican a expandir su influencia en toda la Galaxia. Algunos de estos eventos y mitos más grandes de la orden se han explorado en novelas. Una de las historias que será contada a través de las películas es la serie live action para Disney+ de The Acolyte (de la que todavía no tenemos muchos detalles).

La Nueva alta republica termina en 32 años antes de los eventos de la trilogía original, con los eventos de La amenaza Fantasma.

Fall of the Jedi

Los eventos en Fall of the Jedi pertenecen principalmente a las precuelas de Star Wars (La Amenaza Fantasma, La Guerra de los Clones y la venganza de los Sith) y cuenta cómo Darth Sidious (disfrazado como el canciller Sheev Palpatine) conspiró para eliminar a los Jedi y formar el imperio, así como es la historia de origen de Darth Vader. Algunas otras historias que hacen parte de esta era es la serie animada de ‘The Clone Wars’ (con sus dos versiones animadas).

Fall of the Jedi termina con la orden 66, la aniquilación de la orden Jedi y los eventos en ‘La venganza de los Sith’.

Reign of the Empire

Esta era es relativamente corta y está concentrada en el punto más alto de control del Imperio, así como los primeros años antes de que la rebelión comenzará con su ataque. Algunas de las series que están dentro de esta etapa son ‘Obi-Wan Kenobi, ‘The Bad Batch’ y parte de ‘Star Wars Rebels’.

Age of Rebelion

Las historias dentro de este momento de la cronología de Star Wars cuentan cómo las fuerzas rebeldes comenzaron a oponerse al imperio. Por supuesto la trilogía original (Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi) son el centro de esta historia. Pero también están las series de televisión ‘Andor’, así como la película de ‘Rogue One’ y la serie animada de ‘Star Wars Rebels’.

Age of Rebelion termina con la muerte de Darth Sidious y Darth Vader.

The New Republic

Los eventos en The New Republic cuentan qué ocurrió después de que el Imperio fuera derrotado, la formación de la Nueva República. Por ejemplo, ‘The Mandalorian’, ‘Boba Fett’ y la nueva serie de ‘Ahsoka Thano’ hacen parte de esta época.

La era de La Nueva Republica termina con el genocidio de la nueva orden Jedi de Luke Skywalker, la transformación de Ben Solo en Kylo Ren y el surgimiento de la Primera Orden.

Rise of the First Order

La nueva trilogía de Star Wars (El Despertar de la fuerza, El Último Jedi y el Ascenso de Skywalker) hace parte de esta era, pero no es la primera historia que ocurre en ella. Como su nombre lo indica, Rise of the First Order cuenta el origen y crecimiento en poder de la Primera Orden y, por los anuncios de hoy, sabemos que hay algunas historias en este universo que quieren expandir en que llevó a esta nueva crisis.

New Jedi Order

Es quizás uno de los anuncios más importantes del día. Lucasfilm anunció que continuará la historia de Rei y contará cómo ella se encargará de fundar una nueva orden de Jedi y cumplir el sueño fallido de Luke Skywalker. Por ahora solo hay una película anunciada, que mostrará a Rei en su nuevo rol de maestra.