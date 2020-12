Ahsoka Tano también tendrá su propia serie en Disney+

Hoy se realizó el Investor Day de Disney, en este evento la compañía comparte sus planes a futuro y si tenemos suerte nos muestra unas primeras imágenes de sus producciones. Por ejemplo, nos dios la sorpresa de anunciar una serie de Ahsoka Tano de ‘Star Wars’.

Con la llegada de Disney+ a Latinoamérica y el éxito de series como ‘The Mandalorian’, no es sorpresa que la franquicia siga creciendo. Aunque la aparición de Ahsoka Tano (Rosario Dawson) en el ‘capítulo 13: The Jedi’ en ‘The Mandalorian’ no dejo muy satisfechos a los fans de ‘Star Wars’, esta sería la oportunidad para redimirse con la legendaria jedi.

Dawson ha tenido problemas legales en Estados Unidos por demandas de maltrato, violencia y actitudes transfóbicas, por lo que muchos fans de la serie pidieron que ella no hiciera el papel de Ahsoka Tano cuando surgieron los rumores de su participación. Disney, por su parte, no confirmó muchos más datos sobre la serie durante el evento. Esto quiere decir que hay posibilidades de que haya un nuevo reparto para el papel principal de la serie.

Tendremos que esperar para saber quién será la encargada de traer a nuestras pantallas a una de las jedis más queridas para muchos de los fans.

Noticia en desarrollo…

Imagen: Disney.