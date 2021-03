Evaluación: ‘La liga de la Justicia de Zack Snyder’

La liga de la Justicia de Zack Snyder demuestra que el Snyderverse puede estar muerto, pero que al igual que Superman puede resucitar.

Hace cuatro años fui a las salas de cine a ver ‘La Liga de la justicia’. Como un fan de DC, iba con la esperanza de que este fuera un punto de inflexión, el momento que demostrara que todo lo que había visto en los adelantos mentía sobre la calidad de la cinta. Salí decepcionado. En la evaluación que escribí para ENTER.CO aseguré que era un filme que “se conforma con ser una regular película de superhéroes y no propone nada nuevo, pero tampoco entrega una historia bien hilada con ritmo o lógica. Los fallos de su argumento solo hacen más visible lo blanda que resulta la mezcla de ideas de Zack Snyder y Joss Whedon”.

Así que desde que se anunció que ‘The Snyder Cut’ o lo que ahora conocemos como ‘La liga de la Justicia de Zack Snyder’, la curiosidad me picó. Es casi como una de esas historias de ‘qué hubiera pasado sí’ que propone un mundo en el que Snyder pudo completar su película, que pudo finalizar el que se presentaba como el rival al MCU de Marvel. Con cuatro horas de tiempo, la cinta tenía bastante que contar y mostrar.

Y lo cierto es que ‘La liga de la Justicia de Zack Snyder’ es una versión mucho mejor que el filme que recibimos hace 4 años. Es una cinta que al menos no se siente como este Frankenstein entre Snyder/Wheadon y la mano negra de los ejecutivos de Warner Pictures. Es una película que le hace más justicia a los héroes de DC y que, para su mérito, al menos le apuesta a una visión diferente a lo que hace el MCU (independiente de si consideran que este tono oscuro es el que necesita el DCU). Pero también es una cinta que demuestra que sus fallas superan a Snyder o al menos el plan original de estas cintas. Es un filme que se jacta de su contenido extra, pero que también merece un par de tijeras de algún editor en ciertos momentos.

Es una advertencia, como la de Flash a Batman, sobre la manera en la que se debe adaptar un cómic a futuro.

La versión definitiva de ‘La Liga de la Justicia’

La primera pregunta de muchos es si ‘‘La liga de la Justicia de Zack Snyder’ es mejor que la de 2017.

La respuesta, corta, es que sí.

Esta nueva versión corrige muchos de los problemas originales de la primera versión. El problema más grave que soluciona es que ya no se siente como si el estudio, en un intento por rescatar los millones ya invertidos en el filme, intentaran utilizar su nuevo director para transformar la visión original. ‘La liga de la Justicia de Zack Snyder’ es mucho más consistente en su tono y consigue que esta versión oscura de sus personajes no se sienta fuera de lugar. No reduce a su Batman a un ‘papá de los héroes’, ni disminuye a su mujer Maravilla a ‘La Sailor Moon’ de DC.

Quizás uno de los cambios más positivos está en el arco de Cyborg. ‘La liga de la Justicia de Zack Snyder’ nos muestra que la historia original tenía al héroe como centro, con su arco siendo el centro del motor de la historia, en vez de un adorno casi mencionado. Es un elemento que no solo es más fiel a los cómics y las versiones más recientes del origen del héroe, sino que transforma la imagen de Cyborg de un adolescente gris y refunfuñón a un personaje redondo. También nos da un mejor vistazo a sus habilidades, dando como resultado la versión definitiva de ‘La Liga de la Justicia’.

Un problema de edición

Dicho esto, Zack Snyder a momentos aprovecha la libertad de entregar 4 horas de película para presentar muchos momentos que pueden ser sencillamente cortados. El primer punto a tener presente es que una de las películas más Snyder desde 300. Para muchos un buen punto para comenzar a ‘depilar’ el exceso de minutos del filme se puede encontrar en el uso exagerado de slowmotion para cada escena de acción (al parecer Snyder también se mueve a velocidades superiores al ojo humano).

Pero luego están estas escenas que, en verdad, poco o nada aportan a la historia. En tan solo la primer parte tenemos un minuto de Bruce caminando por las montañas sin mayor motivo (no es que expanda en cómo llegó allí o porqué cree que hay un peligro acercándose).- Luego está la escena en la que Aquaman se despide y un coro de mujeres lo envía al mar cantando. Un momento bello, pero que extiende su bienvenida y se queda mucho más de lo necesario sin aportar mayo cosa. La aparición de Iris y la introducción de Barry Allen son discutibles, en especial considerando que el momento no es obligatorio, al menos en este filme.

Una lección de historia

Quizás la mejor lección que deja ‘The Snyder Cut’ es que el mayor enemigo de la franquicia siempre su falta de visión a largo plazo. Al ser un filme para ser lanzado de manera internacional, la cinta quiere conseguir lo que los filmes animados hacen y es presentar una historia sin enfocarse en las historias de origen o los detalles técnicos sobre quién es quién. Snyder sabe que nosotros no necesitamos mayor introducción al Flash, Batman o el Marciano Detective.

EL Problema está en que las películas internacionales no funcionan de esta manera. En especial cuando intentas introducir a tres nuevos héroes de manera simultánea, al mismo tiempo que quieres entregar arcos sobre los otros dos. Es una paradoja que las dos horas adicionales de Snyder alivian, pero que al mismo tiempo levantan la pregunta de si esta película hubiera sido siquiera posible para un lanzamiento teátrico. ¿Es la película de Snyder capaz de soportar la tijera de dos horas y mantenerse sin problemas? No decimos que no es posible, pero sin duda el hecho de que esta pregunta exista es una muestra de que el problema de raíz en el Snyder Cut va más allá de quién dirige o no una historia. Está en la concepción del mundo de héroes de DC.

Los fans de los cómics hemos ansiado por años recibir una película a la altura de sus historias. Los héroes de este mundo lo merecen. The Snyder Cut es la muestra de que es posible entregar historias que estén por fuera de lo familiar y que el público reconozca como válidas. Es una cinta de acción que, aunque no para todos los gustos, demuestra que el error estuvo en Warner Pictures. Que son ellos los culpables de matar el DCU y que la única manera de rescatarlo es no subestimar el poder de estas historias. Entender que se necesitan más que Disney y directores del MCU para salvar estas adaptaciones. Que los fans de DC no tememos la oscuridad. Que de hecho (como lo demuestran historias como ‘DCeased’, ‘Injustice’ o ‘Tales of the Dark Multiverse’) nos gustan más que otras.

‘La liga de la Justicia de Zack Snyder’ demuestra que el Snyderverse puede estar muerto, pero que al igual que Superman puede resucitar.

Conclusión: 4.0 / 5.0: llegó la justicia.

Las cuatro horas de ‘La liga de la Justicia de Zack Snyder’ pueden no ser para todos. Es un problema que además se agrava por la terrible distribución de la cinta en nuestro país (un error enorme lanzarla antes de que HBO Max llegara). Pero esta es la misma historia de siempre. Warner tomando la peor decisión posible y el universo de DC sufriendo por eso. Por si sola la cinta soluciona muchos de los problemas más graves que tenía la cinta de 2017 al mismo tiempo que nos deja con una versión más memorable de la reunión de este grupo de héroes, que seguramente no volverá a ocurrir.

Es una cinta para los fans de DC. Una versión que no resuelve todos los problemas de la franquicia, pero al menos se encarga de los más molestos. Por fin se hizo algo de ‘justicia’ a la ‘Liga de la Justicia’.

Imágenes: Warner Pictures