Seguramente no habrá una ‘Liga de la Justicia 2’

‘La liga de Justicia de Zack Snyder’ es un éxito. Incluso si muchos pueden no coincidir en sí ‘arregla’ la versión original de cinta de 2017, es claro que ha despertado la conversación sobre el DCU. Una charla que no hemos tenido en mucho tiempo. El principal motivo está en la serie de guiños y señales que Snyder puso en su versión que indicaban la existencia de dos películas más y su plan para la gran historia que quiere contar.

Por desgracia, por ahora no parece haber alguna intención de que Warner Bros y estudio trabajen con el director para completar las dos cintas restantes. En una entrevista reciente con Deadline, Snyder aseguró que no tiene planes para hacer alguna película junto con Warner en algún futuro cercano. De hecho, Snyder fue muy claro al asegurar que aunque el estudio fue su hogar durante casi 15 años, por ahora no tienen ningún proyecto en desarrollo con ellos. La próxima película del director no será para Warner, sino para Netflix. Una pausa que no parece ser temporal, sino permanente.

“Acabo de terminar esta película realmente impresionante para Netflix llamada ‘Army of the Dead’”, dijo Snyder a Deadline. “Tuvimos una experiencia increíble con (Netflix9, estoy tratando de escribirles otra película, y tengo dos series animadas que estoy haciendo con ellos, y también tengo una precuela en alemán de ‘Army’ que hicimos. Entonces, realmente nos gusta tratar de permanecer en esa franquicia”.

Aunque la lista de proyectos pendientes del director pueden parecer motivos insuficientes para asegurar que no habrá una ‘Liga de la Justicia’ 2 o 3, no es la única razón. Al parecer Warner no tiene mucho interés en realizar otra película con Snyder.

“Me estoy divirtiendo mucho grabando estas películas en este momento. Entonces, no lo sé”, respondió el director cuando se le preguntó si haría más películas de DC después del Snyder Cut. “Warner Bros. realmente no ha expresado ningún interés en hacer más películas conmigo, y eso está 100% bien. Lo entiendo».

Snyder también debe tener algo de prevención de trabajar con el estudio. Aunque la razón principal por la que el director renunció al proyecto original fue la muerte de su hija, previo a esto la tensión entre él y Warner ya había generado problemas. Es bien conocido que fueron ejecutivos de Warner los que presionaron a Snyder para que hiciera una versión menos oscura de la ‘Liga de la Justicia’. Una visión que, mirando los proyectos más recientes, no parece haber cambiado mucho.

También está el hecho de que dos de los actores más importantes para la visión que tenía Snyder se han alejado de la franquicia. No hay planes para otra película de Superman, aunque Henry Cavill asegure que todavía no haya completado su tiempo en el DCU. Affleck, por otro lado, ya colgó la capa hace bastantes años. Con esto, la visión de Snyder de su ‘Liga de la Justicia 2’ no es más que otro de esos sueños que seguramente no se cumplirán.

