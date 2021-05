Emily Blunt desmiente los rumores de casting en los 4 Fantásticos

De todas las películas anunciadas para la fase 4 del MCU, sin duda la más emocionante es la de los 4 Fantásticos. El grupo de héroes es uno de los más emblemáticos de los cómics de Marvel, pero el manejo que Fox le dio a las licencias de sus héroes nos dejó con tres películas menos que estelares. Aunque el mismo estudio confirmó que hasta ahora se está escribiendo el guion para la historia, desde los fans están buscando a los actores perfectos para dar vida al equipo de héroes en el MCU.

La pareja favorita para dar vida a la pareja de Reed Richards (Mr. Fantástico) y Sue Storm (La mujer invisible) ha sido John Krasinski y Emily Blunt. Con montajes los fans han imaginado al dúo estrenando los uniformes azules del equipo. Esto, a su vez, ha llevado a rumores que aseguran que la pareja ya ha sido fichada por el estudio para dar vida a estos personajes. Pero, por desgracia, Emily Blunt ha confirmado que estas supuestas charlas son mentira y que, de hecho, no cree que el mundo e los súper héroes sea lo suyo.

La actriz se encuentra haciendo una gira de medios para el estreno de ‘Un Lugar en Silencio 2’ (que dirige su esposo y en la que ella tiene el rol principal). En una conversación pata el The Howard Stern Show, confirmó que hasta el momento Marvel Studios no se han contactado con ellos para el rol y, más importante, que las cintas del MCU no es el tipo de películas en las que le interesa participar.

“Eso es un casting de fans. Nadie ha recibido una llamada telefónica. Eso es solo gente que dice: «¿No sería genial?» … No es que esté por debajo de mí. Amo a ‘Iron Man’ y cuando me ofrecieron Black Widow estaba obsesionado con Iron Man. Quería trabajar con Robert Downey Jr., hubiera sido increíble … pero no sé si las películas de superhéroes son para mí. No están en mi callejón. No me gustan. Realmente no lo hago”.

La razón por la que Blunt menciona a Black Widow es porque originalmente, cuando comenzó la producción de Iron Man 2 (2010) se le ofreció el rol de Natasha Romanoff. Blunt decidió rechazar el rol, que luego pasaría a Scarlett Johanson. De manera curiosa su Kransinski también ha tenido la oportunidad de ser uno de los miembros del MCU, siendo parte de los actores que audicionaron para el rol Capitán América.

Blunt no cerró para siempre la puerta y afirmó que “no es que no quiera jamás interpretar a un súper héroe”, pero su negativa es un indicio que no deberíamos esperar un anuncio que confirme las solicitudes de los fans. SI algo, el MCU nos ha enseñado a tener mucha fe en las personas que eligen para los roles. Después de todo, sus selecciones pueden no parecer obvias pero rara vez terminan fallando y han creado a algunos de los héroes más icónicos de la pantalla grande por una buena razón.

Imágenes: Montaje ENTER.CO