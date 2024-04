¡El Witcher de Netflix se despide! La quinta temporada del show será la última

Es hora de que el cazador de monstruos favorito de muchos. Netflix ha confirmado que renovó ‘The Witcher’ para una quinta temporada, que además servirá como final de la serie.

De acuerdo con la información compartida por Netflix en estos momentos se está produciendo la cuarta temporada de la serie. La intención es grabar de manera consecutiva las dos temporadas restantes, así que es posible que no tengamos que esperar tanto tiempo entre la cuarta y quinta temporada.

Por ahora la mayoría de detalles sobre el retorno del show son desconocidos. Sabemos que la próxima tanda de capítulos iniciará la etapa de Liam Hemsworth interpretando a Geralt de Rivia, después de que Henry Cavill abandonara la serie. ¿Cómo manejará la historia esta transición? Esta es una pregunta más difícil de responder pues muchos anticipaban que el final de la tercera temporada diera alguna pista para explicar el cambio de rostro…

Eso sí, tenemos que advertir que Netflix entregará esta nueva tanda de capítulos de la manera más lenta posible. El servicio de streaming ya parece haber adoptado la política de lanzar algunos de sus shows más populares en dos partes. Por ejemplo, la tercera temporada de ‘The Witcher’ siguió este formato y no tenemos alguna razón para creer que cambiará su estrategia pronto.

Más impredecible es el camino que tomará la historia en las próximas dos temporadas. A estas alturas sería poco decir que la adaptación de Netflix se ha tomado algunas libertades para contar su propia versión de la historia de Geralt de Rivia. Aunque la serie ha intentado seguir los libros de Andrzej Sapkowski y en teoría las dos temporadas restantes se encargarán de cubrir los eventos de ‘Baptism of Fire’, ‘The Tower of the Swallow’ y ‘Lady of the Lake’.

A través de un video Netflix compartió un pequeño vistazo a la primera lectura del guion de la cuarta temporada. Esto incluye la primera aparición de nuevos actores que interpretarán a algunos de los personajes favoritos de los fans de los libros, incluyendo a Regis (un vampiro que, si se hace bien, puede terminar robando el puesto a Jaskier como la el ‘niño favorito’). Lo mejor de todo es que Netflix reclutó a Laurence Fishburne (sí, Morfeo de las películas de ‘Matrix’) para interpretar al personaje… lo que anticipa un momento fantástico cuando los capítulos finalmente lleguen a Netflix.

It’s official, The Witcher season 4 is in production. But that’s not all, we’re already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF

— The Witcher (@witchernetflix) April 18, 2024