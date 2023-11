¡The Witcher regresó, ahora en forma de película animada! Tráiler y fechas de estreno

Watch Later

Puede que Henry Cavill haya colgado la capa y espada de ‘The Witcher’, pero Netflix todavía tiene muchos planes para aprovechar la franquicia. Este viernes 10 de noviembre, durante la Netflix Geeked Week, la plataforma de streaming presentó el primer tráiler de su nueva película animada inspirada en ‘The Witcher’ que esta vez se centrará en una historia no contada de Geralt de Rivia: ‘The Witcher: Sirens of the Deep’.

La próxima película animada de The Witcher llega con algunas sorpresas. Para iniciar el filme utilizará a los actores que interpretan a Jaskier y Yennefer en el live action: Joey Batey y Anya Chalotra. Por desgracia Cavill ya se retiró y al parecer Liam Hemsworth está un poco ocupado, así que le ha tocado al Witcher original asumir la misión: Doug Cockle, que interpretó a Geralt en los videojuegos de CD Projekt RED, está de regreso.

“Estoy muy emocionado de anunciar mi regreso al mundo de Witcher dando voz a Geralt de Rivia una vez más, pero esta vez en la próxima película animada The Witcher: Sirens of the Deep. Ha sido un honor trabajar con Studio Mir y Netflix en esta nueva película animada y estoy encantado de poder compartir este próximo capítulo del viaje del Lobo Blanco con los fanáticos del universo Witcher”.

Te puede interesar: El creador de las novelas de The Witcher escribirá una novela más de Geralt de Rivia

La cinta contará la historia de una aventura de Geralt antes de los eventos en el live action y los juegos. Después de ser enviado para investigar un pueblo al lado del mar, Geralt se ve envuelto entre los conflictos de los humanos que habitan la aldea y los tritones en dominan las costas.

Con algo de suerte ‘The Witcher: Sirens of the Deep’ será un spinoff un poco más exitoso que los últimos intentos de Netflix pro aprovechar la franquicia. La temporada más reciente del live action fracasó en entregar la despedida emotiva e interesante que muchos esperaban a la versión de Geralt de Rivia de Cavill. Antes de esto tuvimos la miniserie de ‘Blood Origin’ que hasta el día de hoy se considera como una de las peores adaptaciones de su universo y que puso en dudas el plan ambicioso de Netflix por monetizar la franquicia.

Por ahora ‘The Witcher: Sirens of the Deep’ no tiene una fecha clara de estreno, más allá de la ventana de ‘segundo semestre de 2024’. Con todo, lo único que nos queda es esperar que el filme animado pueda prender de nuevo la chispa que las temporadas más recientes del live action han fallado en encender.

Imágenes: Netfllix y captura de pantalla