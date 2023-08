El creador de las novelas de The Witcher escribirá una novela más de Geralt de Rivia

Aceptémoslo… La última temporada de The Witcher fue bastante decepcionante. Así que si lo que necesitas es una buena historia de Geralt de Rivia nuestra sugerencia es iniciar por las novelas (o los videojuegos). Lo mejor es que tenemos buenas noticias, pues Andrzej Sapkowski, el autor de los libros de la franquicia, anunció que está escribiendo una nueva entrada de ‘The Witcher’, así que tienes desde ya lecturas pendientes.

El anuncio lo realizó Sapkowski a través de una entrevista con el canal de YouTube ucraniano Fantastic Talk en el que confirmó que está trabajando en una nueva novela:

«Nunca digo estas cosas porque conmigo nunca se sabe. Tal vez haga algo, tal vez no», dijo Sapkowski. “Hasta ahora, cuando dije que escribiría algo y luego no lo escribí, la gente se quejaba como si los hubiera engañado y como si hubiera mentido… Es por eso que no me gusta hablar de lo que estoy haciendo hasta que termine de hacerlo. Porque hasta que no lo termine, no creo que exista. Pero como siempre hago excepciones para los ucranianos, lo haré así esta vez. Sí, estoy trabajando en un nuevo libro sobre The Witcher y con bastante diligencia. Puede llevar un año, pero no más».

Ha pasado más de una década desde que el último libro de The Witcher, Season of Storms, se publicó en 2023. Desde entonces la franquicia ha pasado de ser una novela oscura, a uno de los juegos más importantes de la última década y luego uno de los shows más exitosos de Netflix.

Por ahora no hay detalles sobre qué podemos esperar de esta novela de The Witcher. Lo más lógico sería que se tratará de una historia de Geralt, pero seguramente tendrá lugar en el pasado del personaje. La historia del famoso Witcher terminó en 1999 con el libro The Lady of the Lake que, de hecho, le entrega un final bastante definitivo a Geralt (que preferimos no spoilear en caso de que el show decida tomar una ruta similar).

Sapkowski ha sido una figura bastante polémica en la franquicia de The Witcher. Hace algunos años el nombre del autor comenzó a sonar producto de una demanda que realizó a CD Projekt (el estudio detrás de los videojuegos) por los ingresos que estaba generando la franquicia. La demanda de 16 millones aseguraba que el acuerdo original por los derechos de la franquicia no habían tomado en consideración el éxito que terminaría teniendo el juego o el de futuras adaptaciones (como fue la de Netflix).