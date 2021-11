El live action de Yu Yu Hakusho para Netflix ya tiene fecha

Dentro de la tanda de anuncios que realizó Netflix esta semana para su división de anime, hay una a la que sugerimos prestar atención: el de Yu Yu Hakusho. Ayer el servicio de streaming confirmó que está trabajando en una versión de carne y hueso de la historia shonen de Yoshihiro Togashi. De acuerdo con la productora, está planeado que esta versión aterrice en el servicio de streaming en 2023.

No parece haber claridad en si esta es una adaptación pensada para occidente. Muchos de los live action más recientes de Netflix parecen estar optando por este público, como lo demuestra la serie de live action de Cowboy Bebop. El estudio no confirmó o negó esto y, por desgracia, no tenemos el nombre del director o mayores detalles de cómo se coordinará su producción para confirmar esto. No es garantía de que este sea el caso, pues producciones como Alice in Wonderland demuestran que el estudio también tiene interés en realizar adaptaciones más ‘convencionales’.

Welcome to the spirit world. Based on the legendary manga by Yoshihiro Togashi, YU YU HAKUSHO – the live action series – arrives December 2023! pic.twitter.com/Wyu4RNiXo1 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021

Por supuesto, tendremos que esperar para ver cómo resulta el experimento actual con Cowboy Bebop y decidir cómo nos sentimos al final del día. La serie live action de Netflix, sin dudas, ha despertado bastante interés e incluso algo de odio injustificado. Con algo de suerte, Netflix demostrará que dejar en sus manos este tipo de propiedades es algo que pueden hacer (a ver si algún día se nos olvida el live action de Death Note).

Te puede interesar: Un live action de Gantz en Hollywood se estaría preparando

Por ahora, no es posible ver Yu Yu Hakusho en algún servicio de streaming para Latinoamérica. Sin embargo, poco antes de que el live action llegue a Netflix la plataforma de streaming subió todos los capítulos a su catálogo. Con algo de suerte podremos hacer una maratón del anime también en 2023.

Imágenes: Toei