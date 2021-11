Un live action de Gantz en Hollywood se estaría preparando

¡Oh No! Deadline reporta que Hollywood ha puesto de nuevo sus ojos en un anime, con miras a convertirlo en una película para occidente: Gantz. De acuerdo con el portal el proyecto sería dirigido por Julius Avery. Si el nombre no les suena mucho, es porque el director no es particularmente conocido. Sus filmes más recientes son Overlord (2018) que tenía como trama una invasión de zombis nazis zombi a puertas del día D en la segunda guerra mundial.

Por ahora no son muchos los detalles que se conocen del proyecto. Sony Pictures es el estudio detrás del proyecto. Considerando que estudio tiene afiliación hoy con una de las mayores plataformas de anime (Funimation/Crunchyroll) se esperaría que el traro sea mucho mejor que el de la mayoría de filmes que intentan realizar adaptaciones de animes. Por ahora no parece haber mayores vinculaciones y parece que proyecto está en sus primeras etapas, así que no hay una ventana para su lanzamiento.

La persona a cargo del guion es Marc Guggenheim, quien de hecho confirmó que está trabajando en el guion y “se está divirtiendo con él”. Guggenheim también ha escrito los guiones para la mayoría de series de TV como DC’s Legends of Tomorrow, Arrow y Supergirl, lo que no nos dice mucho de guion que podría terminar produciendo.

No es la primera vez que se busca una nueva adaptación del manga de Hiroya Oku de 2000. Además del anime de 2004, está la película animada con CG llamada Gantz:O (disponible en Netflix) y Gantz Zenpen, el live action para Japón que se estrenó en 2011.

Imágenes: Panini