El final de ‘WandaVision’ muestra la limitación del MCU en Disney+

‘WandaVision’ emitió su episodio final esta semana. Para ser justos, la serie pasó la prueba de fuego. No esperábamos nada de ella, más que un capítulo de relleno entre las películas. Pero el show demostró ser algo más que el telonero de las cintas que llegarán a las pantallas. Demostró que es posible experimentar con la formula y que quizás la fase 4 sea el lugar para que el MCU rompa el molde de las cintas de acción que hemos recibido en los últimos años.

Pero su final también es la muestra de las limitaciones que tiene el MCU en Disney+.

Los rumores y expectativas

Cuando ‘WandaVision’ comenzó a emitirse las posibilidades parecían infinitas. El aura de misterio de la serie ayudó a que intentáramos resolver estos misterios de la manera más excitante posible. Nos imaginamos una aparición de Dr. Strange para apoyar a Wanda. Sugerimos que el ingeniero detrás del vehículo sería Reed Richards. Esperamos ver una puerta a los multiversos que explicara la aparición de ‘Fake-tro’. Creímos que al final tendríamos algún guiño a los X-Men o la aparición de mutantes en este universo.

Estos rumores se crearon porque así ha trabajado el MCU en años recientes. Sus historias son aisladas, pero suelen mantener esta idea de pertenecer a universos más amplios. Las películas de héroes hoy cuentan con crossovers y colaboraciones. Los eventos más pequeños terminan siendo piezas en un rompecabezas mucho más grande. ‘WandaVision’ solo creo estas expectativas, porque así nos ha acostumbrado a pensar el mundo Marvel Studios en los años más recientes.

La decepción, hermano

Y no lo tomen a mal. El último capítulo de ‘WandaVision’ es, de manera objetiva, un buen capítulo. Pero está lejos de ser el evento que muchos anticipaban que sería. De hecho, considerando la escala de los poderes de Wanda o la cantidad de guiños que pareció dar la serie, sus consecuencias se sintieron más bien pequeñas. El mundo estuvo lejos de algún tipo de catástrofe, al final el cameo más importante resulto ser el de Peter Evans (que no era nadie más que el famoso Ralph). No hubo “no more mutants” ni tuvimos una conclusión que de manera efectiva creara un cambio en el status quo del MCU.

‘WandaVision’ termino siendo una historia contenida en sí misma. Quizás uno de los rumores que más estaban rondando era las implicaciones que la historia tendría para la llegada de los mutantes al MCU. Después de todo, se reveló que los poderes de Wanda venían desde pequeñas y no como resultado de su exposición a la piedra de la mente. Pero el resultado final resultó ser mucho menos impresionante o relevante que esto. Terminamos la historia sin mutantes, sin X-Men y con muchas teorías destruidas.

Las limitaciones del MCU en Disney+

Todo esto se resume a una realidad y es que, por muy buenas que sean las series del MCU en Disney+, tienen una limitación enorme (al menos por ahora): la escala que pueden tener. Marvel Studios ve estos proyectos como manera de contar historias alternativas, pero no como el principal motor de su historia. Con esto queremos decir que el mundo del MCU no girará alrededor de lo que ocurra en ‘WandaVision’ o ‘Dr. Strange’. Es posible que estas series sean referenciadas, pero al final serán las cintas las que marquen la narrativa de universo cinematográfico.

La principal razón está en los costos. La inversión en cintas le permite a Marvel el poder ser un poco más laxo con el presupuesto. Esto implica que una cinta de Marvel se puede dar el lujo de incluir a uno o dos vengadores extra, pero una serie del MCU no puede hacerlo.

El otro problema está en que estas producciones están creadas para ser lanzadas dentro de un mismo ciclo de historias que no dependen de ellas. El director de ‘WandaVision’ confirmó que habló con el de Dr. Strange para confirmar elementos de ‘WandaVision’, pero en ningún momento Marvel Studios pensó que la película de Dr. Strange dependería de los eventos de la serie. Mucho menos que sería a través de ella que se presentarían algunos de los héroes más grandes de este mundo. Las series de Disney+ no traerán los grandes eventos al universo de Marvel. Al menos por ahora.

El futuro es Disney+ (y WandaVision)

Esto puede cambiar. ‘WandaVision’ ha demostrado que hay un público dispuesto a escuchar estas historias y que, de hecho, pueden terminar siendo más populares que los filmes que promueve. Necesitamos ver si ‘Falcon y el Soldado del invierno’ mantienen la tendencia. Pero no sorprendería si ‘WandaVision’ cambia la perspectiva que tiene Marvel Studios de estos proyectos. No como relatos menores, sino en algunos casos como los mismos eventos a gran escala que han dominado la pantalla grande.

Imágenes: Marvel Studios