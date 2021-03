El último capítulo de WandaVision resolverá cuál es el ‘Vision’ real

El final del capítulo más reciente de ‘WandaVision’ presentó por primera vez a ‘Vision Blanco’. Sabemos que el nuevo sintezoide será vital en el enfrentamiento por el futuro de Westville. Pero su participación es mucho más importante que tan solo ser un enemigo más al que derrotar. De acuerdo con Matt Shakman, director de ‘WandaVision’, el personaje será vital para responder la pregunta: “es el Vision que creó Wanda ‘real’.

El comentario se dio en una entrevista en Collider, sobre el episodio final de WandaVision que se estrena este viernes: “Hemos introducido a Vision Blanco, un nuevo personaje, al final del episodio 8 (de WandaVision), por lo que ahora tienes dos Visiones en el tablero. La pregunta de ‘¿quién es el verdadero Visión?’ será importante en el final. Así que hay mucho por venir”.

Esto es importante, porque de cierta manera insinúa que Vision Blanco podría quedarse. No sorprendería, pues inicialmente esta versión de Vision no fue un antagonista en los cómics. Después de ser desmantelado, Hank Pimp reconstruye el sintezoide, pero este regresa con esta apariencia blanca y con una pérdida de su humanidad. No podemos descartar que el Vision que trae Hayward al final no termine siendo el arma que esperaba, sino una versión mucho menos empática del héroe que conocimos.

También puede ser un anticipo de la manera en la que visión puede ‘regresar’. Volviendo a los cómics, eventualmente el Vision Blanco es remplazado cuando un Sintezoide de otra realidad roba su cuerpo. Este intercambio, sin embargo, ayuda a que recupere su apariencia original. Quizás lo que Shakman quiere decir con el ‘Vision real’, es que al final del día es la recreación de Wanda la que logrará sobrevivir al ser trasladada al nuevo cuerpo que ofrece este Vision Blanca.

El último episodio de ‘WandaVision’ se transmitirá de manera exclusiva por Disney+

