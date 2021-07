El COVID 19 arruinó el mejor chiste de ‘Black Widow’: Guardián Rojo Vs Capitán América

A continuación, daremos spoilers del final de ‘Black Widow’ y otras series y películas del MCU.

Originalmente, ‘Falcon y el Soldado’ del invierno tendría que haber salido después que ‘Black Widow’. No sabemos hasta qué punto el COVID-19 y el aplazamiento de toda la cartelera de cine de 2021 afectó los planes de Marvel al momento de crear las conexiones entre sus producciones, pero podemos suponer que algunos guiños y sorpresas tuvieron que ser ‘alterados’ para ajustarse al nuevo cronograma del MCU.

Quizás la primera película del MCU sea uno de los ejemplos más claros. ‘Black Widow’ cuenta con algunas referencias que parecen dirigidas (o al menos utilizadas) dentro de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’. El ejemplo más obvio es el de la obsesión con El Guardián Rojo y el Capitán América.

En ‘Black Widow’ Natasha y Yelena rescatan a su ‘padre’ de una prisión en la que ha estado al menos dos décadas. La primera vez que lo vemos él está contando una historia de cómo se enfrentó en algún momento contra el Capitán América e incluso detuvo su escudo. Por supuesto, alguien le dice que su relato es imposible porque durante los años 80 Steve Rogers permanecía congelado… lo que tiene sentido (pero lo mejor es no llamar a Alexei mentiroso, si no quieres terminar con un brazo roto).

Este momento, inicialmente, solo tenía como objetivo presentar a Alexei como uno de los centros de comedia de la película, alguien obsesionado con las glorias pasadas y un posible mentiroso. Al menos en la superficie, pues si Black Widow se hubiera estrenado en la fecha en la que originalmente estaba preparada, no habríamos sabido que él estaba diciendo la verdad y que, de hecho, nos estaba adelantando la aparición del Capitán América olvidado: Isaiah Bradley.

Los dos súper soldados olvidados

‘Falcon y el Soldado del Invierno’ nos revela, que contrario a lo que creíamos, había más de un Súper Soldado andando por el mundo. Más importante, el Gobierno de los Estados Unidos en los años 80 había tenido éxito en replicar el suero que creó al Capitán América y había empleado a Isaiah Bradley para llevar el manto, aunque no de manera pública. No tenemos muchos detalles de su tiempo como el Capitán América, pero podemos suponer que Bradley no solo tuvo que luchar contra Buckey, sino que también habría tenido una pelea contra el Guardián Rojo.

Esto también explicaría la razón por la que Alexei le preguntó a Natasha si el Capitán América no había compartido con ella historias de guerra de su lucha contra el Guardián Rojo. Considerando que Alexei llevaba tanto tiempo encerrado (junto con sus propios delirios de grandeza) seguramente él jamás se enteró que el Capitán América con el que se enfrentó no era una figura pública y que Steve Rogers no es la misma persona.

Marvel no ha descartado el hacer una precuela de Isaiah Bradley. Ahora entendemos por qué. Los años 80 y 90 del MCU son un territorio poco explorado y, ahora que la fase 4 del MCU está abordando con Inmortales, vampiros y soldados del invierno, parece que su plan siempre fue el mostrarnos cómo se vivió esta guerra fría de héroes secretos.

Imágenes: Marvel Studios