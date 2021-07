Esta es la escena post créditos de ‘Black Widow’

A continuación, daremos spoilers del final de ‘Black Widow’ y otras series y películas del MCU.

Después de un año sin ir a cine es normal que olvidaras la etiqueta al momento de ver una película de Marvel en la pantalla grande. Quizás se te pasó que siempre hay una escena post créditos. Es posible que la vejiga ya no tenga la resistencia de antes. O puede que simplemente lo hipocondriaco ganara y salieras volando tan prono terminó la película. No somos nadie para juzgar, pero sí para salvarte el pellejo.

En este artículo te contaremos qué ocurre en la escena post créditos de ‘Black Widow’ y qué puede significar para el futuro del MCU ¿Comenzamos?

La tumba de Natasha

La única escena post créditos de Black Widow comienza después de los últimos créditos de la película. En ella vemos la misma tumba que se mostró brevemente en ‘Avengers: Endgame’, creada para homenajear a Natasha. Frente a ella vemos a Yelena (Florence Pugh) que está visitando la tumba de su hermana. Yelena comienza a silbar, la misma tonada que usaban cuando eran niñas y que de adultas usaban para reconocerse y despedirse.

Pero no hay respuesta… al menos hasta que escuchamos al alguien sonándose la nariz.

La persona con malos modales no es nadie más que Valentina Allegra (Julia Louis-Dreyfus). Ella afirma con un tono burlón que tiene ‘alergia al este de los Estados Unidos’. Yelena le recrimina que no le está dejando disfrutar sus vacaciones. Allegra entonces les responde que no hay más tiempo para vacaciones, pues con el mundo en el estado actual su próxima misión es la más importante de todas. Yelena le pide un aumento, pero en respuesta Allegra le indica que no debería hacer falta pues su próximo objetivo no es nadie más que el hombre que mató a su hermana.

Y luego le muestra una foto de Barton (Hawkeye).

¿Qué significa la escena post créditos de Black Widow?

En caso de que no tengas muy claro quién es la mujer que acompaña a Yelena, su nombre es Valentina Allegra de la Fontaine. Ella hizo su debut originalmente en la serie de ‘Falcon y el Soldado del Invierno’, en la que se encarga de reclutar a John Walker (el nuevo Capitán América o USA Agente). En los cómics alegra hace parte de S.H.I.E.L.D e incluso es la pareja de Nick Fury por un tiempo, siendo en realidad una doble agente (triple, si consideramos su tiempo como Lady Hydra).

¿Qué significa esto? Para empezar, nos indica que Yelena sigue trabajando como asesina, pero que a diferencia de su hermana eligió un cliente con una balanza moral menos ajustada a los estándares de los héroes y los vengadores. Más importante, sigue fortaleciendo los rumores de que el próximo gran equipo que veríamos en el MCU no será otra versión de los vengadores, sino los Thunderbolts. Si el nombre no te suena, puedes pensar en él como ‘El Escuadrón Suicida de Marvel’. Se trata de un equipo compuesto por villanos semi-reformados o héroes y antihéroes del MCU que suelen juntarse para cumplir misiones que los Vengadores no están dispuestos a aceptar por las implicaciones morales que trae.

Yelena, siendo la próximo ‘Viuda’ del MCU parece una adición perfecta para la temática de este equipo.

El que su objetivo sea Bartón también tiene sentido. Todavía hay muchos enigmas sobre su tiempo como Ronin, pero la conversación con Natasha y Máquina de Guerra nos indica que las autoridades no quedaron muy satisfechas con su racha de masacres en el mundo, incluso si estaban dirigidas a organizaciones criminales. Otra cosa que nos puede indicar la escena post créditos es que Yelena puede aparecer en Hawkeye, la serie para Disney+.

Imágenes: Marvel Studios