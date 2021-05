Dave Batista se despediría del MCU en Guardianes de la Galaxia Vol 3

Drax permanecerá tan quieto después de Guardianes de la Galaxia Vol 3 que es posible que no lo vuelvas a ver en el MCU. Esto, y que Dave Batista parece haber terminado su tiempo con el personaje. En una entrevista esta semana con Digital Spy uno de los temas que se tocó era el futuro de su personaje en el universo cinematográfico de Marvel. Batista confirmó que durante algún tiempo se habló de dedicarle una propia película, pero que ahora no está tan seguro de querer seguir después del próximo filme.

«Hubo conversaciones durante un tiempo sobre una película de Drax y Mantis», dijo Bautista. «Fue realmente porque fue idea de James Gunn. Él realmente quería para hacer una película de Drax y Mantis. Me lo explicó. Pensé que era una idea tan brillante, pero no he escuchado ningún seguimiento del estudio. No creo que estén muy interesados, o no encaja en la forma en que tienen las cosas planificadas. Pero aparte de eso, no. Quiero decir, en cuanto a mis obligaciones, tengo Guardianes 3, y ese probablemente será el final de Drax».

Batista ha dejado claro que no está interesado en hacer una serie de Drax para Disney+. Es posible que sea porque no sería un proyecto con James Gunn (el actor se ha mostrado inclinado a no trabajar en producciones ajenas al director) o porque los tiempos de producción de estos shows son significativamente más extensos que los de las películas. En cualquier caso, si no es en la pantalla grande parece que a Batista no le interesa el regresar al rol de Drax.

Lo que es una pena, pues el personaje se ha convertido en uno de los favoritos del MCU. Desde su primera aparición en Guardianes de la Galaxia Vol. 1 Drax se ha ganado al público. En gran parte ha sido por el tono que el actor le ha puesto al personaje y que ha creado frases tan icónicas como “¿por qué es Gamorra? (que de hecho, Batista improvisó).

Batista también parece haber tenido ciertos choques con Marvel Studios. Después de que se despidió a James Gunn para dirigir ‘Guardianes de la Galaxia Vol 3’ el actor afirmó que no iba a participar en la tercera película a menos de que se le diera de regreso el trabajo al director. Esto causó roces entre él y la productora y es, seguramente, la razón por la que el proyecto de la película entre Drax y Mantis nunca aterrizó.

También es importante recordar que ‘Guardianes de la Galaxia Vol 3’ será la última película con esta versión del equipo. No es claro si Marvel conservará a algunos miembros para la fase 4 o si lanzará desde 0 un nuevo equipo que tome su lugar dentro de este universo. Batista asegura no saber muchos detalles, pues originalmente la película iba a ser estrenada poco después de ‘Avengers: Endgame’. «No sé cuál es el guion de la tercera película, para ser honesto contigo. Hubo un guion hace años que obviamente va a tener que cambiar porque toda la dirección del universo Marvel ha cambiado», dijo Bautista.

‘Guardianes de la Galaxia Vol 3’ se estrenará el 5 de mayo de 2023, siendo la última película con fecha de la fase 4 que conocemos por el momento.

Imágenes: Marvel Studios