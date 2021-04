James Gunn nos dice ‘cuándo’ ocurre el especial de navidad de ‘Guardianes de la Galaxia’

El especial de navidad de 'Guardianes de la Galaxia Vol 2' nos puede dar pistas sobre los eventos después de 'Thor: love and Thunder'.

Con el final de ‘Falcon y el Soldado del invierno’, desde ya estamos prestando atención a lo que sigue para Disney+ y el universo de Marvel. Uno de los productos más únicos que se vienen es el especial de Navidad de ‘Guardianes del Galaxia’. Escrito y dirigido por James Gunn, la serie tiene como objetivo el traer un poco de alegría de fin año con algunos de los personajes del grupo de héroes.

Vale la pena mencionar que el especial de ‘Guardianes de la Galaxia’ será canónico. Es decir que tendrá lugar en algún momento de los eventos del MCU. En una sesión de preguntas que le hizo a Gunn, el director respondió exactamente en qué momento de la cronología ocurrirán los eventos de este especial. De acuerdo con lo que respondió, esta historia tendrá lugar después de ‘Thor: Love and Thunder’, pero antes de ‘Guardianes de la Galaxia 3’.

Por supuesto, es posible que al ser un especial de navidad nada de lo que ocurra en el especial tenga alguna relevancia para las historia de ambas películas. Pero, por ejemplo, podría explicar la ausencia de Thor o algún otro personaje que no aparecerá.

‘Thor: Love and Thunder’ tiene programado su estreno para mayo 22 de 2022. ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’, por otro lado, tiene como fecha de estreno 2023. El especial de navidad de Guardianes de la Galaxia, por otro lado, tiene como fecha de estreno 2022 (seguramente en los últimos del año). Considerando que Gunn ha estado hablando de manera frecuente en con Taika Waititi, por lo que es más que seguros que ambos directores han coordinado sus historias para que estas tengan sentido conforme nuevos eventos en el MCU nos entreguen mayores detalles de su historia.

Gunn también publicó una foto en su cuenta de Twitter con la imagen de la primera página del guion del especial, junto con el copy de “esta es la envoltura El regalo se encuentra adentro”.

This is the wrapping. The present is inside. #GotGHS 🎅🏽🚀💜 pic.twitter.com/NqDw5s6ed8 — James Gunn (@JamesGunn) April 22, 2021

Por supuesto, esta es una conversación para el futuro muy, muy lejano del MCU. Por ahora tenemos como destino próximo la película de ‘Black Widow’, la serie de Loki para Disney+ y luego ‘Spider-Man: No way Home’.

Imágenes: Marvel Comics