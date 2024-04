¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de ‘Invencible’? Todo lo que sabemos del regreso del show

La temporada 2 de Invencible pasó volando y desapareció antes de que nos diéramos cuenta. Con tan solo 6 capítulos no fue un viaje muy largo (en especial cuando consideramos que tuvo una pausa de dos meses entre el capítulo 3 y 4). Esto es malas noticias por varías razones: para iniciar, significa que nuestros jueves por los próximos meses serán un poco más aburridos. Pero más importante… la temporada 2 de ‘Invencible’ tomó casi dos años en llegar.

Así que ahora que terminó la temporada 2 de ‘Invencible’, la pregunta obvia es: ¿tendremos que esperar otros dos años antes de ver de regreso a Mark y compañía?

¿Cuándo llegará la temporada 3 de Invencible?

Por ahora tenemos varios datos dispersos sobre la temporada 3.

La primera noticia es que otra temporada del show (por ahora) ha sido confirmada. De hecho, los comentarios del equipo detrás de ‘Invencible’ indican que mientras que nosotros estábamos disfrutando esta tanda de capítulos ellos estaban trabajando en la tercera temporada de la serie animada.

¿Cuánto demorará la siguiente temporada? La promesa por parte del equipo detrás de Invencible es que esta vez el plazo entre capítulos no será tan largo. Esto no significa que deberíamos esperar una nueva tanda de capítulos en 2025… pero no quizás solo tendremos que espera un año para poder ver qué es lo que sigue en el viaje de Mark y compañía.

¿Qué es lo que ocurrirá en la temporada 3 de ‘Invencible’?

Hasta el momento los arcos de Invencible han ocurrido más o menos en los cómics… con algunas diferencias. Por ejemplo, en los cómics Allen es ‘capturado’ después de que Mark se enfrenta a Levi y de que termine con Amber, así como por ejemplo hay eventos que no ocurren (o que todavía no han pasado) como es la boda de Inmortal con Dupli-Kate (que en los cómics no muere).

Dicho esto, lo que podemos esperar de la siguiente tanda de capítulos de Invencible es una adaptación al arco de ‘La Guerra de Invencible’ que tiene algunos eventos importantes (con el siguiente listado teniendo una etiqueta de spoilers enorme):

– Oliver obtiene sus poderes.

– Mark y Eve comienzan a salir juntos

– Mark se entera del uso de ciborgs creados por Sinclair y decide abandonar la Agencia de Defensa Global (al mismo tiempo que recibimos la historia de origen de Cecil).

– Allen y Omniman escapan de prisión.

– Olliver comienza su camino como héroe, siguiendo los pasos de Mark… pero asesina a los gemelos Mauler creyendo que ‘los malos simplemente deben morir’.

– Levi Armstrong (que no está muerto) se enfrenta por segunda vez a Mark (lo que implica la aparición de ciertas versiones malvadas de otros universos).

– Mark ayuda a Amber a enfrentar a su nuevo novio, que abusa de ella físicamente.

¿Cuántos de estos elementos veremos en la próxima temporada… es difícil decirlo en estos momentos considerando la manera en la que ‘Invencible’ está optando por adaptar ciertos elementos de la historia o modificar otros para que se ajusten más al ritmo de sus lanzamientos de capítulos?

