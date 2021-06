Se acaba la temporada de animes y, hasta su llegada, el cronograma de series de muchos estará bastante vacío ¿por qué no ver algún anime que esté pendiente en la lista? Si todavía no has visto Code Geass o Cowboy Bebop tenemos buenas noticias: Crunchyroll, la plataforma de streaming, incluirá ambas series a su catálogo de animes disponibles para usuarios gratuitos y Premium.

Las temporadas que llegarán será la serie completa de Cowboy Bebop (26 episodios), Code Geass Lelouch of the Rebellion (25 episodios), Code Geass Lelouch of the Rebellion R2 (25 episodios) y Code Geass – Akito the Exiled (cinco OVAS). De manera curiosa, Netflix ya tiene las temporadas de Code Geass, pero el hecho de que pasen a ahora a Crunchyroll nos podría anticipar que la licencia en esta plataforma para Latam está a punto de vencer, así que, si no la has visto en Netflix, es el mejor momento para hacerlo antes de que desaparezca.

Ambas series son un clásico. Cowboy Bebop (que, por cierto, está a punto de recibir un live action en Netflix) es considerada como una obra de culto del anime. Dirigida por Shinishiro Watanabe y con la música de Yōko Kanno. Spike y Jet, un ex miembro de la mafia y un ex policía respectivamente, se ganan la vida como cazarrecompensas, alias «cowboys», y recorren el espacio atrapando a los criminales cuyas cabezas tienen un precio. Los acompañan Faye, una misteriosa mujer que ha perdido la memoria y carga con una gran deuda; y Ed, una hacker genio que actúa como un niño salvaje. Junto a Ein, el «perro de datos» que posee una inteligencia como la de cualquier persona, estos cuatro humanos y un canino empezarán su peculiar vida juntos a bordo de la nave espacial Bebop.

Por otro lado, Code Geass tiene como escenario el año 2017 del calendario imperial. Lelouch, un joven cuyo derecho de sucesión al trono le fue arrebatado, se convierte en «Zero», el hombre enmascarado, y conduce una insurrección a gran escala, la «Rebelión Negra», contra su propia patria, la superpotencia del Sacro Imperio de Britannia. Mientras el sentimiento anti Britannia se hace más fuerte, el imperio decide utilizar su abrumador poderío militar para someter a los rebeldes.

Crunchyroll también compartió la lista de series de la nueva temporada que estarán disponibles en simulcast: Fena: Pirate Princess’, ‘Miss Kobayashi’s Dragon Maid S’, ‘That Time I Got Reincarnated as a Slime’ (Temporada 2) y ‘I’m Standing on a Million Lives’ (Temporada 2), ‘SD Gundam World Heroes’, ‘The aquatope on white sand’, ‘The Idaten Deities Know Only Peace’, ‘Girlfriend, Girlfriend’ y ‘Peach Boy Riverside’. A esto se suman las series que continúan de la anterior temporada, ‘Tokio Revengers’, ‘Fumetsu no Anata E’.

Imágenes: Crunchyroll