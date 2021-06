En Latinoamérica no tenemos precisamente verano. Esto no significa que no celebremos la nueva estación, pues para los amantes del anime significa una nueva temporada de series disponibles para ver. Y hay que decir que lo que lleva de 2021 ha sentado unas expectativas bastantes altas para los shows de los próximos meses. Esta temporada la terminamos con series como ‘Fumetsu no Anata E’, ‘Odd Taxi’, ‘Megalobox’ y ‘Tokio Revengers’. Y, por fortuna, ahora tendremos Funimation para ver más shows de manera legal.

¿Qué animes hay para ver la temporada verano 2021? ¡Muchas cosas! La lista es bastante extensa, así que para reducir el trabajo de buscar uno por uno todos los adelantos de las series que llegan, los hemos reunido en un mismo artículo al alcance de tu mano.

Ten presente que, por desgracia, algunos de estas series en la temporada verano 2021 no contarán con una licencia de streaming por lo que los adelantos no provienen de canales oficiales y pueden ser (y seguramente serán) removidos en algún futuro.

Sin más demora estos son los estrenos anime de la temporada verano 2021.

‘That Time I Got Reincarnated as a Slime’ – Temporada 2, parte 2

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S – Temporada 2

Otome Game no Hametsu Flag – temporada 2

Tantei wa Mou, Shindeiru

Mahouka Koukou no Yuutousei

Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

Kanojo mo Kanojo

100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru temporada 2

Bokutachi no Remake