La temporada anterior cerró por todo lo alto. Series como ‘Wonder Egg Priority’ y ‘Mushoku Tensei’ crearon unos estándares que eran, francamente, complicados de superar. Así, la temporada primavera 2021 de animes para muchos era más una pausa que la continuación de una maratón de series asombrosas. Una enorme sorpresa nos hemos llevado al descubrir que, al parecer, 2021 es el año para ver anime todos los días, con una cantidad de nuevas series que han resultado en descubrimientos increíbles para aquellos dispuestos a buscar.

Por supuesto, reconocemos que no todos tienen la disponibilidad de ver todos los estrenos de cada temporada. Por eso, como siempre, en ENTER.CO hemos realizado esta tarea por ustedes y hemos creado una lista con las cinco series de anime que recomendados en la temporada primavera 2021.

Un par de aclaraciones para los nuevos visitantes. En esta lista no encontrarán series de segunda temporada (razón por la que no verán ‘Nomad’, ‘Zombieland Saga’ o ‘Marimashita Iruma Kun’), así como tampoco incluimos OVAS, ONAS o películas. Tampoco incluimos series de animación en Netflix. También aclaramos que esta selección es personal, por lo que si hay alguna serie que omitimos, pero que consideras que debe estar aquí, puedes mencionarla en los comentarios.

Sin más demoras, estos son los animes recomendados de la temporada primavera 2021

‘Fumetsu no Anata e’

Un día un ser inmortal es lanzado al mundo. El contacto con aquellas cosas que le causan impresión le permite cambiar, con lo comienzan las crónicas de este ser recorriendo el mundo y conociendo las historias de sus habitantes, al mismo tiempo que aprende más sobre este fascinante mundo.

‘Fumetsu no Anata e’ es una serie cuyo primer capítulo es la excusa completa para ver esta serie. Inspirado en un manga escrito por Yoshitoki Ooima, la misma creadora de ‘Una voz silenciosa’, es una historia tan preciosa, como brutal. La animación no es ostentosa, pero de nuevo presta atención a pequeños detalles y la música está compuesta por nadie menos que Hikaru Utada (la responsable de algunos de los temas más emblemáticos de ‘Kingdom Hearts’). Esta es una serie que no se deben perder, si quieren encontrar la verdadera experiencia mágica en este esta temporada primavera 2021.

Tokio Revengers

El mismo día en que Takemichi Hanagaki descubre que su novia de la escuela murió en una pelea de pandillas, es arrollado por un tren. Pero, en vez de morir termina transportado a sus días de escuela como pandillero. Utilizando su nueva habilidad, decide cambiar la ruta de su vida y detener a la pandilla cuya guerra interna lleva a la muerte de su exnovia. Para esto deberá hacerse amigo de uno de sus líderes, al mismo tiempo que descubre el pasado de estos pandilleros y corrige su propia vida llena de arrepentimientos.

‘Tokio Revengers’ es, de manera sencilla, un anime absolutamente entretenido. Es como si mezclaras ‘Erased’ con ‘Belzebuub’. El diseño de sus personajes puede parecer algo burdo, pero el grupo de los pandilleros principales consigue destacar. Más importante, su historia es lo suficientemente interesante como para mantenerte pegado con cada capítulo y descubrir cómo este chico conseguirá salvar a su primer amor.

‘Mashiro no Oto’

Sawamura Setsu creció escuchando a su abuelo, un maestro del Shamisen (instrumento tradicional de Japón). Por eso, cuando este muere, decide que no le queda nada más en su ciudad natal y viaja a Tokio. Sin saber exactamente ‘cuál es su sonido’, comienza a encontrarse con otras personas que poco a poco lo motivan a descubrir de nuevo qué es lo que quiere hacer sentir con su música.

La primera razón para ver ‘Mashiro no Oto’ está en su música. Las canciones que son presentadas en el anime consiguen gustar, incluso a aquellos que no tenemos la menor idea de un instrumento como el shamisen. También puede gustar que (por ahora) no está dentro de los lugares comunes de la mayoría de series de este género. No torneos o regionales, el protagonista no está buscando ganar el reconocimiento de alguien más… solo quiere descubrir su propia música. Eso sí. Aunque sus canciones son preciosas… el anime a ratos no tiene muy bien ritmo.

Sayonara Watashi no Cramer

Nozomi Onda pasó su vida en primaría jugando en el equipo masculino. Pero, cuando se acerca a la secundaria, decide unirse al equipo femenino de fútbol en su nueva escuela. Allí conocerá a otras chicas de su edad que, al igual que ella, pasaron la mayoría de su vida en equipos mediocres sin poder mostrar toda su capacidad.

¿Buscando una serie de deportes? ‘Sayonara Watashi no Cramer’ es espectacular, porque no encaja dentro del típico anime de este tipo de ‘chicas lindas, haciendo cosas lindas’. Sus personajes son chicas que, de hecho, reconocen el hecho de que el fútbol femenino nunca ha llamado tanto la atención con el masculino. Pero reconociendo esta barrera descubren que este mundo está lleno de talento por explorar. Hay encanto en este tipo de shows y por eso es una de las joyas de la temporada primavera 2021.

Kyuukyoku Shinka shita Full Dive RPG

En el futuro la tecnología de los virtual MMO evolucionó para crear la última experiencia realista… tan realista que los juegos dejaron de ser entretenidos y se convirtieron en una basura. Hiro Yuuki obtiene uno de estos juegos por error y decide jugarlo. Solo para encontrarse con un título en el que puedes matar a tu mejor amigo en los primeros minutos, tu fuerza física e inteligencia se mantienen, puedes sentir dolor y todo el progreso es permanente.

Voy a ser completamente honesto. La principal razón por la que recomiendo este anime, es porque es un chiste perfecto para todos aquellos que se quejan de la falta de ‘realismo’ en los videojuegos. El anime lleva al extremo esta idea de lo aburrido y molesto que sería un mundo de realidad virtual apegado a las mismas reglas que tenemos en el mundo real… y lo convierte en un muy buen chiste.

