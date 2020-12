Como se había reportado hace un par de semanas, AT&T ha decidido vender Crunchyroll su plataforma de streaming. The Hollywood Reporter informa que el acuerdo se llevó a cabo por un total de 1.2 mil millones de dólares. El comprador es Sony, quien ahora buscará unificar su nueva plataforma de streaming con Funimation.

Con esto, Crunchyroll, que anteriormente formaba parte del segmento Otter Media de WarnerMedia, ahora formará parte de Funimation, la empresa conjunta entre Sony Pictures y Aniplex de Sony Music. Bajo el nuevo acuerdo, Funimation tendrá el control de la plataforma, que hoy cuenta con más tres millones de suscriptores y más de 90 millones de usuarios registrados.

«El equipo de Crunchyroll ha hecho un trabajo extraordinario no solo al hacer crecer la marca Crunchyroll, sino también a construir una comunidad apasionada de fanáticos del anime. El éxito de Crunchyroll es un resultado directo de la cultura de la compañía y el compromiso con sus fanáticos», dijo el director de ingresos de WarnerMedia, Tony Goncalves. «Al combinarse con Funimation, continuarán alimentando una comunidad global y llevando más anime a más personas. Estoy increíblemente orgulloso del equipo de Crunchyroll y de lo que han podido lograr en el espacio de los medios digitales en tan poco tiempo. tiempo. Han creado un ecosistema global de principio a fin para esta increíble forma de arte».

¿Por qué AT&T decidió vender la plataforma si era tan popular? En estos momentos la compañía se encuentra en un proceso de vender algunas de sus divisiones, con el objetivo de solventar el problema de liquidez en el que se encuentra y apaciguar algunas de sus deudas más grandes, con un monto total que es superior a los 150 mil millones de dólares.

No es claro cómo afectará esta fusión a Latinoamérica. En nuestra región contamos con Crunchyroll, pero no Funimation que solo está disponible en México y Brasil. No es claro si la venta acelerará la transición de ambos servicios o cómo afectará el valor de su suscripción en las regiones. Es poco probable que no incremente, considerando que la venta duplica el catálogo de series de Funimation y le da un monopolio único en segmento.

Noticia en desarrollo.

Imágenes: Crunchyroll