Chris Hemsworth dice que su próxima película de ‘Thor’ será la última

Chris Hemsworth es el único héroe que queda en el MCU del trío original en la primera fase del universo conectado (Robert Downey Jr. Con Ironman y Chris Evans con Capitán América). Y aunque diferentes películas han jugado con la idea de Thor retirándose de su vida como vigilante, lo cierto es que hasta el momento el MCU le ha dado al dios del trueno un lugar permanente dentro de su mundo.

Pero Hemsworth, al igual que sus contemporáneos, podría estar pensando en colgar la capa finalmente. En una entrevista para Vanity Fair confesó que, aunque el MCU todavía no le ha pedido retirarse, considera que el final de su personaje en el universo de Marvel no solo es inevitable, sino que además puede llegar pronto.

“Estoy completamente abierto a regresar, si hay algo único, fresco e inesperado que hacer con el personaje y el mundo… Siempre me ha encantado la experiencia. He estado muy agradecido de haber podido hacer algo diferente cada vez”, respondió cuando se le preguntó sobre la posibilidad de hacer una quinta película en el rol. Sin embargo, acompañó esa puerta abierta con un anuncio un poco menos positivo:

“Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera a hacer, ¿sabes a lo que me refiero?… que probablemente lo justifique. Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé, ¿estoy en esa etapa? ¿Quién sabe?».

Por ahora Marvel Studios no tiene dentro de su catálogo de películas para la fase 4 o 5 del MCU algún nuevo filme enfocado en el dios del trueno. Si podemos hacer una predicción es posible que veamos a Thor una vez más en alguno de los eventos tipo ‘vengadores’ que están en camino como ‘Avengers: Secret Wars’ y ‘Avengers: Kang Dinasty’, que cerrarán la fase 6 de este universo conectado de películas.

Lo cierto es que despedir a estos personajes parece ser la ruta que está tomando el MCU. Su nueva fase se ha encargado de retirar a algunos personajes, al mismo tiempo que da la bienvenida a nuevos rostros, villanos, vigalantes y enmascarados. Es una lástima que Marvel decidiera desaprovechar el tiempo de Jane Foster (Natalie Portman) como la nueva Thor, porque sin duda habría sido un placer el ver su versión del personaje recoger el martillo después de que Hemsworth se retirara.

Con algo de suerte la salida del Thor de Hemsworth tendrá algo de más de cariño que ‘Love and Thunder’. La cuarta película del súper héroe recibió fuertes críticas y falló de manera espectacular el seguir con la racha que había alcanzado ‘Ragnarok’. Ironman y Capitán América se fueron en momentos legendarios dentro del MCU. Lo justo es que el dios del trueno también salga con la potencia de un rayo.

Imágenes: Marvel Studios