¡Buenas noticias para Cameron! Avatar ha superado los mil millones de dólares

Cualquiera que haya visto Avatar: The Way of Water sabe que fue una película costosa de hacer. Los efectos visuales en el filme más reciente de James Cameron tienen un nivel impresionante, así como la producción de los espacios o algunas de sus escenas centrales que debieron ser un rompecabezas logístico.

Así que para el director y su equipo son buenas noticias el que a la película le esté yendo bien. The Way of Water ha recolectado, en sus primeros 12 días de estreno, cerca mil millones de dólares en taquilla.

Sin duda, el desempeño del filme le da algo de respiro a Cameron. 2022 se caracterizó por ser un año con una asistencia tímida a las salas de cine. Incluso grandes estudios como Marvel han tenido problemas por atraer a las personas a los teatros después de la pandemia. Con esto, un filme de la escala de Avatar es en extremo riesgoso, considerando que debe ser un éxito absoluto en ganancias en un año en el que una buena porción de los filmes ha terminado por recolectar una fracción de las ganancias esperadas.

Son, además, buenas noticias después de un primer fin de semana con una asistencia tímida a final de año. De nuevo, diciembre por lo general suele ser un excelente mes para este tipo de estrenos, pero diferentes factores parecen haber cambiado la mentalidad del cinéfilo a final de año, siendo el factor económico uno importante.

James Cameron aseguró en diversas ocasiones que The Way of Water tiene que ser uno de los filmes más exitosos de la historia para poder recuperar la inversión que se realizó en la cinta. En una entrevista para CQ en noviembre de este año Cameron reveló que la segunda película de Avatar fue “j*didamente costosa de hacer”. Cameron no entró en detalles de cuánto se invirtió en la secuela, pero análisis de firmas apuntan a que el presupuesto de producción del filme está alrededor de los $ 250 millones de dólares. Es una figura bastante alta y que parece estar en cierta manera, con el director asegurando que The Way of Water es “uno de los perores casos de negocios en la historia” y que la película tiene que estar dentro del top 5 de filmes más taquilleros de la historia para generar ganancias.

Con los resultados más recientes, The Way of Water va bien encaminada, aunque le falta trayecto para si quiere estar en la lista de las películas más exitosas de la historia y cumplir con la promesa de Cameron. En estos momentos el quinto lugar de la lista lo ocupa Avengers: Infinity War con una recaudación global de 2 mil millones de dólares. Avatar está lleva la mitad del camino, pero es de esperar que los ingresos disminuyan un poco en las siguientes semanas (el mes de estreno es en el que se determina gran parte de los ingresos del filme). Por supuesto, si el filme quiere superar a su predecesor ya es otra historia pues la cinta original de Avatar hoy permanece como la película más taquillera de historia con una taquilla global de $2,922,917,914 de dólares (claro, que una buena parte proviene de relanzamientos en teatros durante los últimos años).

Imágenes: Disney