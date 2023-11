¿Bazinga? Young Sheldon terminará en su temporada s7

Todo lo bueno tiene que terminar en algún momento. La CBS ha confirmado que la temporada 7 de ‘Young Sheldon’, el show spinoff de ‘The Big Bang Theory’, será la final del show.

El capítulo que concluirá la serie de comedia se emitirá el 16 de marzo de 2024 a través de la CBS con un especial de una hora. No es claro si HBO Max (o para ese momento Max) que es la plataforma de streaming con los derechos del show emitirá el episodio final de manera simultánea.

Desde hace meses existían rumores que apuntaban a que ‘Young Sheldon’ estaba cercade su final. Para empezar, la edad de los actores hacía imposible continuar con la premisa por mucho tiempo más sin que esta perdiera mucho de su sentido. La historia también estaba cerrando muchas de las historias pendientes que conocíamos a través de ‘The Big Bang Theory’ como por ejemplo era la infidelidad de George, su muerte o la llegada de Sheldon a la Universidad.

«Como precuela de una de las comedias más importantes, Young Sheldon demostró que un rayo puede caer dos veces», dijo Amy Reisenbach, presidenta de CBS Entertainment. “Esperamos ver cómo se desarrolla su última temporada y darle una despedida adecuada con los mejores episodios hasta el momento para que los disfruten sus fanáticos”.

Por ahora no parecen haber indicios de que la CBS tenga interés de tener otra precuela de The Big Bang Theory. La plataforma inicialmente apostó por el Spinoff como una manera de continuar aprovechando la popularidad de la serie original y también de su protagonista más popular: Sheldon. Sin embargo ‘Young Sheldon’ terminó por ser un producto bastante diferente de lo que muchos esperaban con la serie original. Si bien una comedia, el nuevo show no entraba dentro del catálogo de los sitcoms tradicionales (no era grabado con una audiencia o ‘grabaciones de risa’, así como tampoco apostaba por el mismo tipo de humor).

Por supuesto podemos esperar que el show haga algún cameo o mención a la serie original en su temporada final. Ya recibimos algo de esto con una escena especial en la que Sheldon escucha la ceremonia de entrega del Nobel y vemos un cameo de las versiones más jóvenes de Penny, Leonard, Raj, Amy, Howard y Bernadette. También significa la despedida definitiva de Jimmy Parsons al personaje de Sheldon, pues el actor prestó su voz para servir como narrador en el show desde su primera temporada.

Puedes ver ‘The Big Bang Theory’ y ‘Young Sheldon’ a través de HBO Max.

Imágenes: CBS