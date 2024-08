Uno de los alumnos más importantes de la Shonen Jump se ha graduado finalmente. El capítulo final de ‘My Hero Academia’ se ha publicado, dando conclusión a una de las historias más populares que ha salido de las páginas de la revista japonesa.

Antes de continuar debemos aclarar que, al momento de publicación de este artículo, el capítulo no se ha publicado de manera oficial y por motivos legales, que deberían ser claros para la mayoría, no podemos compartir algún enlace a las versiones que se encuentran disponibles por Internet. Dicho esto, para aquellos que están viendo el anime y no tienen problemas con los spoilers, hemos hecho un pequeño resumen de los eventos en el capítulo final del manga.

Sin más demora, así terminó el manga de My Hero Academia:

Un salto en el tiempo y Deku ahora es profesor

Tenemos un salto del tiempo de 8 años después de los eventos en el último capítulo, con un pequeño y corto vistazo a los años restantes del grupo en la escuela. La historia luego nos muestra a un Deku que ahora trabaja como profesor en U.A.S después de haber agotado las últimas llamas que le quedaban de One for All.

También vemos que Eraser Head sigue trabajando en la escuela y Kota ahora es un estudiante.

¿Qué pasó con el resto de estudiantes?

Una buena parte del capítulo se dedica a contar cuál fue el destino de la mayoría de estudiantes del curso. Tentacole se ha convertido en uno de los héroes más importantes del mundo, ganando varios premios por intentar resolver de manera pacifica los conflictos y convirtiéndose en otro de los voceros de las personas con quirks que causan algún tipo de prejuicio.

Por otro lado, Uravity, Ingenium, Froppy y Creati han formado un equipo que ahora también está trabajando en un programa de apoyo para Quirks con el objetivo de visitar escuelas y ofrecer apoyo a las personas más jóvenes (en un guiño a lo ocurrido con Himiko).

Bakugo también sigue trabajando como héroe, aunque por desgracia su agresividad lo mantiene por debajo del top de héroes. Todoroki también sigue ejerciendo como héroe. También nos enteramos que ahora Togata es el héroe número 1 de Japón.

Animando a la nueva generación

El capítulo también nos muestra a un chico que, al igual que Deku, sueña con ser un héroe. Este chico tiene un quirk ‘débil’ que describe como la capacidad de lanzar platos que puede crear con su cabello. Deku lo anima, recordando su camino y que lo mejor que él puede hacer para cumplir su sueño es seguir intentando ayudar a otros.

El cuadro ‘final’ muestra a Deku diciendo que el camino que ha escogido intentando apoyar y animar a otros lo ha convertido en el ‘más grande héroe’, completando el ciclo que vimos en el prime capítulo.

¿Escena post crédito?

Hay un extra en el capítulo. Vemos a Deku reunirse con All Might que tiene una maleta similar a que contenía la armadura que utilizó en su pelea final con All for One All Might le dice que durante años han desarrollado esa armadura para estudiar la evolución de los Quirks con la tecnología de Hatsume y Bakugo colaborando con el proyecto.

Finalmente, el manga termina con un vistazo a la versión adulta de todos los chicos de la clase, incluyendo a Deku que ahora se ha unido a los miembros de su clase.

Imágenes: Shueshia