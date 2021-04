Así se verá Knuckles en la segunda película de ‘Sonic’

La película de Sonic no resultó ser el desastre que esperábamos. Lo que, para ser honestos, es suficiente mérito considerando que inicialmente parecía el recordatorio de porqué las adaptaciones de videojuegos suelen ser una mala idea. Sin embargo, la película gustó, tuvo un buen desempeño en taquilla y ahora está preparando su secuela.

Por la escena pos créditos sabíamos que Tales iba a ser parte de los nuevos personajes en su historia. Rumores había de que Knuckles el Echidna, pero no había confirmación. Ahora, nuevas fotos filtradas del set de grabación parece confirmar que el personaje aparecerá y, más importante, nos un vistazo a cómo lucirá en la próxima película.

Here’s a look at the #SonicMovie2 filming at Fort Langley today. Sonic, Tails, and Knuckles props were seen; Marsden and Sumpter present as well. #SonicNews pic.twitter.com/YlrsNZlvVy

