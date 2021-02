Sonic 2 se estrenará en 2023 y confirma a ‘Tails’

Desde hacía un tiempo sabíamos que ‘Sonic’ tendría una secuela. No solo porque lo había confirmado, casi inmediato a su estreno, sino por su escena pos créditos. Gracias a la pandemia muchos de los proyectos de este tipo se pusieron en pausa. Lo que significó que durante 2020 no recibimos mayores actualizaciones del próximo destino de la franquicia. Hoy se ha confirmado que la secuela sigue en camino y que su nombre (sin mayores sorpresas aquí) será ‘Sonic 2’.

El video de anuncio también compartió el logo, que tiene el ‘dos’ con la forma de Tails. Pocas sorpresas aquí, pues el final de esta película ya había sugerido que este personaje llegaría en la secuela. Más importante es una nueva confirmación de su fecha de estreno: abril 8 de 2022.

Groundbreaking. Thought provoking. Extremely obvious. Presenting the official title of the #SonicMovie sequel: Sonic the Hedgehog 2! Catch #SonicMovie2 in theatres in 2022. pic.twitter.com/SlVk7fakp3

— Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 10, 2021