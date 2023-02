Ash se retira, pero no Pikachu: ¡Conozcan a Capitán Pikachu!

En caso de que no lo sepan, Ash y Pikachu se han retirado como maestro Pokémon. Lo que significa dos cosas: que ya no podemos hacer chistes sobre cómo él se demoró más de dos décadas en ser campeón y, además, que tendremos una nueva serie con protagonista.

Y después de años con Pikachu como mascota, cortesía del ratón amarillo que acompañó al protagonista desde sus días en Kanto, la pregunta para muchos es cuál será la nueva mascota de la serie o si simplemente se incluye el Pikachu en el kit de inicio de una serie de Pokémon.

La actualización es que la nueva serie de Pokémon tendrá su Pikachu, aunque no será el compañero de los dos protagonistas, Liko y Roy. En vez de esto se trata de Capitán Pikachu, el pokémon del profesor y compañeros del duo en su viaje: Friede.

We’re giving you a first look at two new characters from the upcoming, all-new Pokémon animated series!

Introducing Friede and his partner Pokémon, Captain Pikachu, who accompany our protagonists during their adventures!

⚡ Stay tuned, Trainers—more info will be coming soon! pic.twitter.com/bdhGUGEzdB

— Pokémon UK (@PokemonNewsUK) February 24, 2023