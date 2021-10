La próxima película de Pokémon entrega una pista del papá de Ash

La identidad (o existencia) del papá de Ash es un meme tan grande en la comunidad de Pokémon, que a estas alturas el mejor canon es que es Mr. Mime. Sin embargo, la próxima película de la franquicia (que por cierto se estrenó hace unas semanas en Netflix) finalmente entregará una pista sobre su existencia o su relación con él.

Algo de contexto. ‘Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle’ es la adaptación de la historia de Tarzan. Koko, un chico humano, es criado por un pokémon simio con el nombre de Zarude. Ash, por supuesto, se hace amigo de este chico y en algún momento ambos conectan a través de una anécdota en la que el entrenador pokémon no solo reconoce la existencia de su padre, sino que incluso es capaz de recordar con claridad uno de sus momentos con él.

La historia va algo así: Ash dice que cuando era pequeño otros chicos se burlaban de él por su sueño de convertirse en el entrenador pokémon más grande del. De acuerdo con él, en una de estas ocasiones su padre le dijo que “el mapa a tus metas está dentro de ti. Si te rindes, tu sueño nunca se hará realidad”. De acuerdo con Ash son estas palabras las que lo han inspirado a continuar.

Por supuesto, todavía no contamos con una imagen de él. Tampoco tenemos detalles de dónde se encuentra, qué pasó o si es Mr. Mime (que es la duda más urgente de muchos). También vale la pena (para todos aquellos que se quieran tomar este debate en serio) que canónicamente, las películas se encuentran en una línea temporal separada del anime. Esto quiere decir que, aunque el Ash de ‘Secrets of the Jungle’ haya reconocido que tiene un padre, en el anime todas las teorías sobre él siguen siendo válidas.

¿Es posible que algún día sepamos el destino del papá de Ash? Es imposible saberlo. Es posible que el uso de esta anécdota no sea nada más que un elemento a utilizar para la historia, pero no tenga un impacto en la franquicia (Pokémon no es precisamente por prestar mucho cuidado a su canon).

Como mencionamos antes, ‘Pokémon: Los Secretos de la Jungla’ se estrenó mundialmente el pasado 8 de octubre. El evento también incluía la posibilidad de reclamar un Celebi y Zarude Shiny… que por desgracia ya no está disponible.

Imágenes: Netflix