¿Cómo puedes recibir Dada Zarude y a Celeby Shiny?

¿Recuerdan cuando podíamos ver películas de Pokémon en los teatros? Desde hace años que las cintas del anime se saltan los teatros de nuestra región. No es sorpresa, considerando que el fenómeno de la serie está lejos de tener los números originales. Pero en América Latina finalmente tendremos la oportunidad de ver manera legal una nueva película de la franquicia, con el anuncio de que ‘Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle’ llegará a Netflix.

La película número 23 de la franquicia (sí, ya van 23 de estas películas) se estrenó en Japón en julio de 2020. El filme es la versión de la franquicia de la historia de Tarzan y la introducción canónica del pokémon Zarude. En este lado del hemisferio la cinta llegará el 8 de octubre a Netflix, con la confirmación de su aterrizaje también en Latinoamérica.

Quizás lo mejor del asunto es que los jugadores de Pokémon Espada y Pokémon Escudo podrán reclamar a dos pokémones legendarios. Uno de los mayores problemas de que las cintas se saltaran la llegada a nuestra región es que a través de estos eventos era que se hacía entrega de versiones especiales de los pokémones a los jugadores. En el caso de la película más reciente, los jugadores en Japón que reordenaran la boleta recibían un código para reclamar un Zarude con forma alternativa (conocida como forma Dada) y un Celebi Shiny. The Pokémon Company confirmo que para celebrar el estreno de la película en Netflix entregará códigos para que los jugadores en este lado del hemisferio también puedan reclamar su versión de ambos legendarios.

¿Cómo puedes recibir Dada Zarude?

Para poder recibir el pokémon deberás inscribirte al newsletter del Club de Entrenadores Pokémon y tener activa la opción de recibir correos de marketing. Debes hacer esto antes del 25 de septiembre. Después de esta fecha y antes del estreno de la película deberás recibir un código especial para poder reclamar a Dada Zarude y a Shiny Celebi. Después de esto solo tendrás que redimir el código en tu consola.

La sinopsis de ‘Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle’ lee lo siguiente: “en lo profundo de la jungla, lejos de cualquier asentamiento humano, encontrarás el Bosque de Okoya, un paraíso Pokémon prohibido para los forasteros. En esta jungla vive Koko, un niño humano que ha sido criado como Pokémon por el Pokémon mítico Zarude. Koko ha crecido sin dudar nunca de que es un Pokémon. Pero un día, un encuentro casual con Ash y Pikachu deja a Koko con su primer amigo humano. ¿Es realmente un Pokémon? ¿O es, de hecho, un ser humano?”.

Imágenes: montaje ENTER.CO