NASA retrasa alunizaje hasta 2025

Es oficial. El proyecto Artemis, que se ha promocionado como el más moderno de la NASA al incluir dentro de su tripulación a una mujer y a un afroamericano como protagonistas del regreso de la especie humana a la luna, se retrasa hasta 2025.

Bill Nelson, el director de la agencia que pretendía hacer el alunizaje en 2024, aseguró en rueda de prensa que la decisión se tomó como respuesta al aumento del 39 % en el costo del programa, pero también como consecuencia (dicho entre líneas) de la demanda que Blue Origin radicó en contra de la NASA, ya que esto detuvo la construcción del módulo lunar a cargo de SpaceX.

.@NASA‘s selection of @SpaceX to develop and demonstrate a modern human lunar lander has been upheld. We will resume work as soon as possible: https://t.co/yawdmC1eBP pic.twitter.com/QQ4JjBmMJA

— NASA Artemis (@NASAArtemis) November 4, 2021