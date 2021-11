Blue Origin definitivamente no irá a la luna en 2024

El juez Richard A. Hertling, de la Corte Federal de Reclamaciones de Estados Unidos, desestimó el jueves 4 de noviembre una demanda que Blue Origin presentó en agosto en contra de la NASA. En abril del 2021 la compañía de Jeff Bezos perdió contra SpaceX un concurso realizado por la agencia para decidir la compañía encargada de construir el módulo de aterrizaje lunar que se usará en la misión Artemis de 2024. Uno de los argumentos de Blue Origin es que la NASA eligió a un solo contratista privado basándose en los precios ofrecidos por la compañía de Elon Musk y no en la seguridad de los astronautas.

La demanda había frenado el desarrollo de Starship HLS, el módulo de SpaceX que se eligió bajo un contrato de $US2.900 millones de dólares y cuyo valor, según algunos medios, era menor al que pedía la empresa de Bezos. La importancia del presupuesto era algo que al parecer Blue Origin desconocía, por lo que en el documento presentado al tribunal se lee que, de haberlo sabido a tiempo, la compañía habría creado un módulo lunar de otras características.

La decisión de la Corte Federal la dio a conocer el dueño de Amazon a través de Twitter. «No es la decisión que queríamos, pero respetamos la resolución de la corte y deseamos pleno éxito para la NASA y SpaceX en su contrato«, escribió.

Not the decision we wanted, but we respect the court’s judgment, and wish full success for NASA and SpaceX on the contract. pic.twitter.com/BeXc4A8YaW

