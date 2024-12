TransMiPass: Pasajes a $2.460, ¿cómo obtenerla y cómo funciona para ahorrar $740 por viaje?

A partir del 20 de marzo de 2025, los usuarios frecuentes de TransMilenio podrán acceder a una nueva opción de pago llamada TransMiPass. Este mecanismo permite adquirir un paquete mensual de 65 pasajes por un costo de $160.000, lo que representa un ahorro significativo de aproximadamente un 23% frente a las tarifas normales. Con cada pasaje costando $2.460, TransMiPass se presenta como una alternativa económica para quienes utilizan el sistema de transporte de manera habitual.

¿Cómo funciona TransMiPass?

El sistema funciona a través de la adquisición de una nueva tarjeta, que está diseñada específicamente para este abono mensual. Los usuarios deben hacer una única recarga mensual, y una vez activado el paquete, tendrán acceso a 65 viajes en un mes, distribuidos según sus necesidades. Sin embargo, hay varias restricciones importantes que deben tener en cuenta los usuarios:

No acumulación de pasajes

Si no se utilizan todos los pasajes en el mes, estos se pierden. Esto significa que no se pueden transferir a meses siguientes ni recibir reembolsos por los viajes no realizados.

Uso personal e intransferible

La tarjeta es estrictamente personal, lo que significa que no se puede compartir con otras personas. Además, la tarjeta está sujeta a un monitoreo constante. Si el sistema detecta usos atípicos o fraudulentos, la tarjeta será bloqueada.

Límite de uso diario

Los usuarios de TransMiPass podrán hacer hasta seis pasos por día, sin embargo, debe tener en cuenta que no aplican para transbordos a cero (0) pesos, este beneficio solo aplica para la tarjeta personalizada.

Según Transmilenio, la opción está diseñada para evitar el uso excesivo y proteger el saldo de la tarjeta en caso de pérdida o robo.

Recarga mensual

La recarga debe realizarse una vez al mes, y se podrá hacer de manera digital a través de la plataforma habilitada por TransMilenio.

Para acceder a TransMiPass, los usuarios deberán realizar la recarga en la plataforma digital habilitada. Una vez realizada la recarga, deberán acudir a uno de los nueve portales de TransMilenio (como Portal 80, Portal Tunal, Portal Norte, entre otros) para reclamar su tarjeta. Después de esta primera vez, el proceso será mucho más sencillo, ya que solo será necesario realizar el pago mensual para seguir utilizando la tarjeta.

¿Me conviene TransMiPass?

El sistema tiene ventajas claras para los usuarios frecuentes de TransMilenio, especialmente si el uso del transporte público es habitual y se pueden aprovechar la mayoría de los pasajes. El ahorro del 23% frente a la tarifa convencional es una de las principales razones por las cuales esta opción podría ser beneficiosa para muchas personas, especialmente aquellos que se desplazan a diario.

Sin embargo, las restricciones pueden ser un inconveniente para algunos. La pérdida de pasajes no utilizados en el mes es una desventaja significativa. Si un usuario no usa todos sus 65 viajes, esos pasajes se perderán, lo cual podría resultar en un gasto innecesario si las circunstancias personales cambian o si en determinado mes no se requiere tanto el servicio.

Además, el hecho de que la tarjeta sea personal e intransferible puede ser un obstáculo en situaciones en las que varias personas en una familia o grupo de amigos viajan con frecuencia. La imposibilidad de compartir la tarjeta limita su flexibilidad. También es importante tener en cuenta el límite de seis pasos diarios, lo que puede no ser suficiente para aquellos que necesiten utilizar más de seis pasajes en un solo día, especialmente si realizan trayectos largos o múltiples transferencias.

Otro punto a considerar es que, aunque se puede hacer la recarga digitalmente, la recarga mensual es una limitación si un usuario no puede hacerla a tiempo. Sin una recarga activa, no se podrá utilizar la tarjeta.

Es recomendable para aquellos que tienen un patrón de uso constante y bien definido, pero no necesariamente para quienes tienen un uso esporádico o irregular del sistema. Además, con la implementación de nuevas tarifas en 2025, el sistema promete ser una alternativa accesible, pero los usuarios deberán evaluar sus hábitos de transporte antes de comprometerse con esta modalidad.

