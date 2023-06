Sí habrá centro de ciberseguridad: gobierno invertirá 10 mil millones para su creación

El ministerio de las TIC anunció la creación de un Hub o centro de ciberseguridad, para impulsar el desarrollo de un ecosistema sólido que reúna instalaciones, empresas y servicios de ciberseguridad en busca de fortalecer las capacidades de ciberdefensa en el país.

De acuerdo con la cartera, este centro de ciberseguridad estará en el Centro BIOS, que está ubicado en el departamento de Caldas; para lograr dicho objetivo hará una inversión de 10.000 millones, de los cuales 1.500 millones estarán destinados a prender el supercomputador que funciona en este lugar, el cuarto más potente de Latinoamérica.

El centro ofrecerá servicios de ciberseguridad basado en la nube utilizando la infraestructura de supercomputación de BIOS; planea incrementar la cantidad de profesionales entrenados con altas capacidades en ciberseguridad y protegerá la infraestructura estratégica de la Nación de amenazas cibernéticas y fortalecer sus capacidades.

El ministro TIC, Mauricio Lizcano, aseguró que “si no hay seguridad, no hay confianza en los ecosistemas, no hay confianza en el Estado, no hay confianza de las personas para usar los servicios tecnológicos, no hay confianza de las empresas. En cualquier elemento estratégico que queramos hacer en términos de desarrollo de los ecosistemas, la seguridad cibernética es fundamental. Por eso desde el primer día que llegamos al ministerio decidimos crear este Hub que hoy lanzamos, que ya tiene los recursos”.

Imagen: Archivo ENTER.CO