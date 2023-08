Petro y el director de la NASA acordaron trabajar para proteger la Amazonía

Este martes el director de la NASA, Bill Nelson, se reunió con el presidente Gustavo Petro y la ministra de ciencia, tecnología e innovación, Yesenia Olaya. Durante la reunión, la agencia espacial y el gobierno trazaron una agenda científica con el objetivo de proteger la Amazonía. Esto fue lo que acordaron.

Tanto el gobierno como la NASA abordaron tres acciones específicas del “Acuerdo Artemis», enmarcadas en temas de educación, protección del medio ambiente y lucha contra los efectos del cambio climático.

Dentro de este marco habrá un sistema de pasantías para que científicos del país y de la NASA trabajen en monitoreo satelital para detener la deforestación en la Amazonía.

The United States and Colombia’s partnership in space is defined by opportunity — for young people studying STEM, for our climate, and for all of humanity.

It was great to meet with President Petro today about all that we can achieve, together. pic.twitter.com/mEuCjYkW1B

— Bill Nelson (@SenBillNelson) August 1, 2023