Para nadie es un secreto que Elon Musk se divierte troleando al público. Las excentricidades no son nuevas en la manera que maneja la compañía y los proyectos. Su cuenta de Twitter también es una muestra de la manera en la que el CEO de Tesla comunica muchas de sus ideas. El nuevo episodio en esta historia es la presentación de Tesla Bot: ¿El chiste o el futuro de Tesla?

Lmao this is how he made his announcement? pic.twitter.com/6Ktybjyeav

— Ryan Mac🙃 (@RMac18) August 20, 2021