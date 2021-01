Elon Musk se convierte en el hombre más rico del planeta

Elon Musk se posicionó hoy como el hombre más rico del planeta, superando a Jeff Bezos, CEO de Amazon, que ha ocupado la posición por un tiempo. El CEO de Tesla, Space X y otras empresas subió gracias a que las acciones de los autos eléctricos tuvieron un crecimiento de 4,5 % en la Bolsa esta semana.

Musk, a diferencia de mucho en el 2020, tuvo un buen año y, de estar abajo del top 10, en 12 meses subió hasta superar a muchos que llevan años en las primeras posiciones según la lista de los hombres más ricos de Bloomberg. De hecho, el empresario superó a Bill Gates en el mes de noviembre, cuando su riqueza superó los $150 mil millones de dólares, impulsado por el crecimiento de Tesla.

El portal resalta que la ventaja de Bezos habría sido mayor de no haber dado un cuarto de su riqueza durante el divorcio a su exesposa MacKenzie Scott.

La riqueza del CEO de Tesla hoy está valorada en $188 mil millones de dólares. En Twitter la cuenta @teslaownersSV hizo una publicación sobre la noticia y Musk contestó «Que extraño», seguido de «Bueno, volvamos a trabajar…».

.@elonmusk is now the richest person in the world at $190 billion.

— Tesla Owners of Silicon Valley (@teslaownersSV) January 7, 2021