Tesla anuncia el nuevo Optimus Gen 2: un robot cada vez más humano

Tesla ha sorprendido nuevamente al público al presentar la segunda generación de su robot humanoide, Optimus Gen 2. Después de revelar el prototipo Bumblebee en septiembre de 2022, que posteriormente rediseñó y rebautizó como Optimus en marzo de 2023, la compañía ahora muestra importantes avances en esta última versión.

El vídeo de presentación destaca las mejoras clave en el Optimus Gen 2, enfocándose especialmente en sus manos, donde Tesla ha implementado nuevos «actuadores y sensores». La destreza de este robot se evidencia al levantar con delicadeza un huevo colocado en una mesa, demostrando la capacidad de aplicar diferentes tipos de presión sin dañar la cáscara.

Además de las mejoras en las manos, Tesla afirma que ha incrementado la velocidad de caminar del robot en un 30 %, logrando una mayor flexibilidad en el cuello para movimientos de cabeza más naturales. Asimismo, se ha reducido el peso en más de 10 kg sin comprometer el rendimiento, lo que mejora el equilibrio y permite que el robot realice actividades como una sentadilla.

Elon Musk, CEO de Tesla, ha expresado su confianza en que Optimus será fundamental para el futuro de la compañía, llegando a prever una demanda potencial de «entre 10 y 20 mil millones de unidades» en los próximos años. Sin embargo, el foco no solo está en el diseño y rendimiento del robot, sino también en la inteligencia artificial que guiará sus movimientos.

A pesar de los notables avances presentados, hay cierta incertidumbre en torno al tiempo que podría llevar lanzar este robot al mercado. Considerando los desafíos enfrentados por el sistema de conducción autónoma total en los vehículos de Tesla, la implementación de la inteligencia artificial en Optimus podría requerir más tiempo para alcanzar los estándares deseados.

Aunque Elon Musk no ha proporcionado detalles sobre la disponibilidad comercial del Optimus Gen 2, se especula que Tesla planea utilizarlo en sus operaciones de producción antes de considerar su lanzamiento al público. Aunque persisten incógnitas, como la altura del robot o algunas funcionalidades prometidas por Musk, como la capacidad de transferir su personalidad al robot, la presentación del Optimus Gen 2 muestra el continuo interés de Tesla en la robótica.

