Netflix lanzará un nuevo anime de Gundam que traerá los robots al mundo ‘real’ usando Unreal Engine 5

‘Gundam’ es una de esas franquicias icónicas del anime. Por eso cuando Netflix anuncia una nueva historia original con sus robots gigantes hay buenas razones para emocionarse. Pero el nueva película animada de Netflix quiere llevar la promesa a un nuevo nivel de realismo con el anuncio de ‘Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance’, que animará los Zaku y Gundam utilizando Unreal Engine 5.

La nueva película animada de Netflix se anuncio este fin de semana a través de su canal de anime (por ahora no tenemos un tráiler subtitulado al español). ‘Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance’ se enfoca en el frente europeo de la Guerra de un Año o la Guerra de Independencia de Zeon (Universal Century). Lo que el adelanto nos está anticipando es que este show animado se encargará de mostrar el conflicto desde la posición de los pilotos Zaku, incluyendo la visión de un Gundam demoniaco arrasando el campo de batalla.

El elemento que ha sido más promocionado de la nueva película animada ha sido el hecho de que está siendo producida utilizando el motor Unreal Engine 5 (el motor de videojuegos más reciente de Epic Games y que fue desarrollado para ser soportado en la generación más reciente de consolas de Xbox y PlayStation). El resultado en el tráiler es que vemos robots que saltan al mundo real… aunque la animación de los pilotos es un poco más exitosa. La principal duda y promesa que nos deja el adelanto es qué tan impresionante se verán estos combates a alta velocidad utilizando el motor de videojuegos.

La serie de ‘Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance’ será co producida por Netflix en colaboración el estudio SAFEHOUSE que ha trabajado en la producción de gráficos por computador para película y videojuegos, aunque la casa no tiene mucha experiencia en la producción en solitario de una serie animada. La verdadera pregunta en este punto no es si calidad de la animación estará al nivel de lo esperado, sino qué su historia también esté a la altura de lo que venimos a esperar de la franquicia.

Ponerse al día con toda la franquicia de ‘Gundam’ puede ser un reto importante, aunque por fortuna es mucho más fácil de hacer que antes. Para algo de contexto con la serie animada que llegará a Netflix sugerimos ver el anime original de ‘Mobile Suit Gundam’ que en estos momentos se encuentra disponible por Crunchyroll.

Imágenes: Captura de pantalla Netflix.