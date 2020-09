El Gundam de Yokohama se ha empezado a mover

Gundam es una de las franquicias más amadas en Japón. Aunque el anime de robot ya pasó quizás su época más dorada, sigue siendo uno de los tesoros del país. Razón por la que una de sus ‘tradiciones’ más curiosas es la creación de estatuas gigantes que conmemoran algunos de los modelos más emblemáticos del robot gigante, incluso cada uno entregando algún nuevo elemento.

La próxima de estas estatuas en está inspirada en el modelo RX-78-2 (que, para los más nostálgicos es el robot de la serie original de la serie de 1979). Se trata de un modelo de 20 metros que está siendo construido como un homenaje al aniversario número 40 de la franquicia. Se trata, además, de un proyecto que lleva bastante tiempo, con su revelación en 2014. Lo más impresionante de la estatua es que no es solo un monumento, sino que está diseñada para que se pueda mover. Esta semana nos llegaron los primeros videos que nos muestran que ya empezó la etapa de pruebas.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7

— Catsuka (@catsuka) September 21, 2020