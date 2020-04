Huawei reporta crecimiento en 2019, incluso con bloqueo comercial

Aunque en este punto no sabemos qué deparará 2020 para Huawei, o cómo afectará la crisis del COVID-19 sus panorama económico. Lo que sí es claro es que el fabricante chino de equipos tuvo un 2019 lleno de inconvenientes. El veto por parte de la administración Trump representó un golpe importante: la pérdida de los servicios de Google. Un tema que puso en duda la sostenibilidad de sus smartphone por fuera de China. Pero el reporte más reciente del fabricante ha informado que su 2019 representó un crecimiento importante, incluso con los bloqueos comerciales.

En 2019, los ingresos por ventas globales rondaron los 123 billones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 19.1%. Por su parte, los beneficios netos alcanzaron los 9 billones de dólares, y el flujo de efectivo proveniente de actividades operativas superó los 13.1 billones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 22.4%.

«2019 fue un año extraordinario para Huawei». Afirmó Eric Xu, Presidente rotativo de la empresa. «A pesar de la enorme presión externa, el equipo ha seguido adelante con su singular enfoque de creación de valor para nuestros clientes. Hemos trabajado duro para ganarnos su respeto y su confianza, así como la de los socios de todo el mundo. Nuestra empresa sigue siendo sólida».

Con un total de 240 millones de smartphones suministrados a lo largo del año, el segmento de consumo de Huawei sigue consolidando su crecimiento. En 2019, los ingresos por ventas del segmento de consumo de Huawei ascendieron a los 66.9 billones de dólares, un incremento interanual del 34%.

«El entorno externo será más complejo. Debemos seguir manteniendo la competitividad de nuestros productos y servicios, promoviendo proyectos de innovación abierta y generando más valor para nuestros clientes y la sociedad en su conjunto. Es la única manera de aprovechar las oportunidades históricas que nos brinda la transformación digital e inteligente de la industria, y de mantener un sólido crecimiento a largo plazo», manifestó Xu.

En 2020 Huawei enfrenta diferentes retos adicionales. Por un lado, los ataques de la administración Trump no se detiene. Acusaciones de espionaje, la posibilidad de perder sus proveedores de chipsets, presiones internacionales para que no se utilizado como aliado en la integración de redes 5G y la ausencia de Google siguen siendo peligros presentes y en el horizonte. A esto se suma la incertidumbre económica y la crisis del COVID-19. Factores que podrían terminan no afectando de manera importante al fabricante, considerando que uno de sus mercados más fuertes es China. También se suma el hecho de que, a diferencia de otras compañías como Apple, no ha retrasado sus lanzamientos, como demuestra la presentación del Huawei P40.

Imágenes Archivo ENTER.CO