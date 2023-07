Google reconoce inequidad de género en la web deportiva, visibilizando más ligas y atletas femeninas

Google reconoce «desequilibrios» en el cubrimiento de los deportes de hombres y mujeres. Por esto, se ha asociado con medios y ligas para aumentar la visibilidad de los deportes femeninos en la web. Los resultados, datos e información al instante de jugadoras de la Copa Mundial Femenina Australia – Nueva Zelanda es un claro ejemplo.

Google anunció que ha invertido más recursos en la equidad de género en el deporte, con asociaciones, medios y ligas, con el objetivo de aumentar la cobertura y la visibilidad de los deportes femeninos.

«Desde la amplitud de los deportes y las ligas que cubrimos hasta la profundidad de los datos y las estadísticas que proporcionamos, así es como se refleja nuestro compromiso con la equidad de género en los deportes cuando buscas», reza en un comunicado.

En el marco de la celebración de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, con sede en Australia y Nueva Zelanda, el gigante ha optimizado la búsqueda de datos, resultados, horarios, notas de color de los partidos e información de las jugadoras.

«En la última Copa Mundial Femenina hace cuatro años, vimos el mayor aumento en el interés de búsqueda relacionado con el fútbol femenino en la historia de Google Trends. Desde entonces, hemos visto aumentos constantes durante los torneos de fútbol femenino, como durante la Eurocopa Femenina de la UEFA del año pasado y la Copa América Femenina. A medida que el interés sigue creciendo, queríamos crear una experiencia en la Búsqueda a la altura de la afición, tanto para la afición ocasional como para la afición asidua al fútbol», explica la compañía.

Las nuevas funciones en la Búsqueda, facilitan el acceso a la información clave en tiempo real: verificación de puntajes, seguimiento a los equipos, estadísticas e incluso alguna competencia amistosa con el Mini Juego de Copa en la Búsqueda.

Pero no solo el fútbol femenino ahora es más visible: «Hemos ampliado la cobertura de las competiciones femeninas en los cuadros de información que ves en la parte superior de la página de resultados para incluir más de 380 ligas. En el último año, hemos agregado más de 110 ligas en fútbol, cricket y rugby femenino, lo que te facilita mantenerte al día con los últimos puntajes y resultados de tu equipo«.

A través de asociaciones con emisoras y titulares de derechos, también se ha facilitado el acceso a las transmisiones en vivo y los aspectos más destacados directamente desde la página de resultados de la Búsqueda. Esto incluye la WNBA y la UEFA Women’s Champions League, la Women’s Premier League en India y la Liga MX Femenil en México.

También ha tenido en cuenta a las personas que buscan en idiomas con diferencias de género, como español, alemán e hindi, con la intención de que los resultados de búsqueda correspondan con el género solicitado. Consultas como «jugadoras de béisbol» ahora muestran respuestas más correctas en cuanto a género y una experiencia más amplia.

«Reconocemos que todavía habrá momentos en que nuestros sistemas no lo hagan bien, especialmente dada la disparidad en el contenido relacionado con los deportes masculinos y femeninos que está presente en la web. También reconocemos que hay desequilibrios en toda la web en términos de cómo se cubren los deportes de hombres y mujeres».

Para la Copa Mundial Femenina de la FIFA y en asociación con The Athletic, Google presenta a la atleta Megan Rapinoe y otras jugadoras de la NWSL en una serie de contenido My Game in My Words. Esta serie, que los fanáticos pueden explorar en el sitio de The Athletic, analiza los momentos clave en las carreras de estas atletas, su impacto y discute su enfoque general del juego.

Imagen: BorgMattisson